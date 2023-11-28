Ігри розуму. Чому мозок "стирає" більшість спогадів про те, як ми були маленькими

Більшість людей на планеті не здатні пробудити спогади з раннього дитинства і на те є вагомі причини.

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Багато хто з нас хотів би пам'ятати, як їм вперше посміхнулася мама, як вони зробили перший крок або сказали перше слово. На жаль, майже ніхто з людей на планеті не здатний згадати ці події з раннього дитинства — це явище також відоме як дитяча амнезія, пише Live Science.

Але чому ж люди схильні забувати такі важливі дуже ранні спогади? Вчені пояснюють, це зовсім не тому, що ми не запам'ятовуємо інформацію в ранньому віці. Найімовірніше, ця "забудькуватість" пов'язана з тим, що в цьому віці наш мозок ще не об'єднує інформацію в складні нейронні структури, відомі нам як спогади.

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Ученим відомо, що маленькі діти миттєво запам'ятовують деякі факти, наприклад, хто їхні батьки або що потрібно сказати, коли мама дає цукерку. Усе це належить до "семантичної пам'яті". Водночас у період між 2 і 4 роками в малюків зазвичай відсутня "епізодична пам'ять", тобто спогади про деталі конкретної події. Відомо, що подібні спогади зберігаються в декількох частинах поверхні нашого мозку:

звукова пам'ять обробляється слуховою корою з боків мозку;

зорова пам'ять — зоровою корою ззаду;

розрізнені частини спогадів зв'язуються гіпокампом.

За словами професорки психології в Університеті Еморі Патрісії Бауер, якщо уявити, що вся наша верхівка вкрита квітами, то гіпокамп, по суті, розташований у середині нашого мозку і відповідає за те, щоб збирати їх та пов'язувати в букети зі спогадів.

На жаль, діти у віці від 2 до 4 років просто не можуть записувати певні епізоди, оскільки їхній гіпокамп лише тільки починає пов'язувати фрагменти інформації воєдино. Водночас за словами професорки психології в Університеті Темпл у Філадельфії Нори Ньюкомб, для дітей молодших за цей вік епізодична пам'ять може бути надмірно складною.

Вчені вважають, що в ці перші роки життя основна мета дітей полягає в придбанні семантичних знань — з цього погляду епізодична пам'ять насправді може відвертати увагу малюків від пізнання світу.

Утім, існує й інша теорія. У новому дослідженні 2023 року вчені припустили, що насправді люди зберігають спогади в дитинстві, але, на жаль, насилу здатні згадати їх у старшому віці. Результати дослідження цього року показали, що "забуті" спогади можна відновити в дорослих мишей за допомогою стимуляції світлом нервових шляхів, пов'язаних із конкретними спогадами.

За словами співавтора дослідження, доцента біохімії в Трініті-коледжі Дубліна в Ірландії Томаса Раяна, попри те, що дослідження було проведене на мишах і знадобляться додаткові дослідження за участю людей, результати мають важливе значення для поліпшення нашого розуміння пам'яті та забування певних спогадів у процесі дорослішання людини. Крім того, результати можуть стати в пригоді для загальної когнітивної гнучкості в контексті аутизму.

Раніше Фокус писав про те, як працює наша пам'ять: вчені вважають, що мозок лінивіший, ніж нам здається.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця