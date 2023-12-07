Учені знайшли 3200-річну "прокляту скрижаль", що може містити найдавніший напис імені Бога (фото)

В Ізраїлі дослідники знайшли древню табличку зі свинцю, на якій записані прокляття. Попри дивовижний вік, вона має ще одну особливість – на ній написано ім’я Бога.

На Західному березі річки Йордан археологи знайшли свинцеву табличку розміром із поштову марку, яка може містити найдавніший напис на івриті, що позначає Бога: Яхве. Невеликий артефакт, якому понад 3200 років, містить текст, що закликає Боже прокляття на тих, хто порушує своє слово, пише Daily Mail.

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Якщо ця знахідка буде підтверджена майбутніми дослідженнями, вона перевершить на 2 тисячі років попередню найдавнішу знахідку — плиту-стелу Меша, датовану 840 роком до нашої ери.

Табличку знайшли на біблійній горі Евал, місці, яке в стародавніх писаннях асоціюється із Землею Обітованою. Цей історичний скарб виявили під час розкопок, пов'язаних з втечею ізраїльтян зі стародавнього Єгипту.

Згідно зі Святим Письмом, Мойсей мав побудувати жертовник на горі Евал, але через свій бунт не зміг увійти в Обітовану Землю. Вважається, що його наступник Ісус Навин побудував жертовник, який відновив Заповіт.

Команда переклала 48 літер так: "Проклятий, проклятий, проклятий - проклятий Господом Яхве" Фото: ABR/Michael C.Luddeni

Скрижаль, складена як крихітний двосторінковий буклет, містить 48 літер, що складаються з 14 слів. На ній міститься прокляття, що звертається до Яхве, використовуючи термін "арур", що означає "проклятий".

Інтригує те, що напис зроблений у різних напрямках, що було характерно для того часу. Хімічний аналіз показав, що свинець, використаний у табличці, походить з копальні в Егейському морі, Греція, яка працювала під час її створення.

Дослідники виявили, що термін "arur", що означає "проклятий", з'являється 12 разів на кожній стороні з написом "Outer" і "Outer B" - по шість разів на кожній стороні Фото: ABR/Michael C.Luddeni

Прокляття на табличці резонує з Буттям 9:6: "Хто виллє кров людську з людини, то виллята буде його кров". Пітер Герт ван дер Веен, який брав участь у відкритті, звернув увагу на симетрію в написанні, припускаючи хіастичний паралелізм.

Однак не всі археологи переконані в цьому. Нещодавнє дослідження запропонувало альтернативну теорію, згідно з якою табличку використовували як рибальську приманку, вказуючи на травлення, спричинене вивітрюванням, а не на навмисні написи.

Попри дискусії, знахідка натякає на давньоєврейську присутність на горі Евал, що узгоджується з біблійними розповідями. Унікальні особливості таблички кидають виклик традиційним хронологічним рамкам, відкриваючи нові шляхи для розуміння давньоєврейської писемності. Якщо ця знахідка підтвердиться, вона може змінити наше розуміння ранньоєврейської культури та релігійних практик.

Оскільки дослідники продовжують розгадувати таємниці цієї стародавньої таблички, вона порушує питання про ширший історичний контекст та еволюцію писемності. Потенційні наслідки виходять за межі археології, пропонуючи розуміння культурного та релігійного ландшафту того часу.

Відкриття цієї стародавньої таблички з давньоєврейським написом дає змогу зазирнути в далеке минуле. Хоча серед археологів тривають дебати, наслідки є глибокими. Чи то реліквія прокльонів, чи то інструмент для риболовлі, табличка додає захоплюючу главу до постійного дослідження давніх коренів людства.

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