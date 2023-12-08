Пацієнт швидше живий, ніж мертвий. NASA розповіло, що буде з телескопом "Габбл" після аварії (фото)

У листопаді в знаменитої космічної обсерваторії сталося відразу три збої в роботі, але вчені вважають, що не все так страшно.

Минулого місяця космічний телескоп "Габбл" 3 рази автоматично переходив у безпечний режим через збій у роботі одного з гіроскопів. Наразі обсерваторія не проводить наукових досліджень космосу, але в NASA активно працюють над тим, щоб "Габбл" повернувся знову до роботи. Нагадуємо, що обсерваторія перебуває в космосі з 1990 року та є справжнім ветераном, який досліджує наш Всесвіт, пише Space.

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За дуже короткий період часу, а саме 19, 21 та 23 листопада, телескоп "Габбл" автоматично переходив у безпечний режим через збій у роботі одного з гіроскопів. Загалом їх у робочому стані залишилося три з раніше робочих шести. Цей гіроскоп почав давати помилкові дані, а тому відбувалося автоматичне припинення роботи. Якщо після перших двох відключень обсерваторія поверталася до спостереження за космосом, то після третього разу "Габбл" перестав працювати. Як уже писав Фокус, про неприємну ситуацію з космічною обсерваторією NASA повідомило тільки наприкінці листопада.

Що таке гіроскоп? Це спеціальний пристрій, який допомагає телескопу переконається в тому, що він дивиться в потрібному напрямку під час дослідження космосу. Якщо гіроскоп видає неправильні дані, то вчені не можуть бути впевненими в тому, що "Габбл" дивиться на потрібну їм галактику або інший космічний об'єкт. Тобто це дуже негативно впливає на спостереження за Всесвітом. Телескоп "Габбл" запрограмований так, щоб переходити в безпечний режим роботи, якщо відбувається збій у роботі деяких із його приладів, зокрема й гіроскопів.

Минулого місяця космічний телескоп "Габбл" 3 рази автоматично переходив переходив у безпечний режим через збій у роботі одного з гіроскопів Фото: NASA

З одного боку, вимкнення телескопа "Габбл" не викликало сильного занепокоєння в NASA. Річ у тім, що схожа ситуація вже виникала кілька років тому. З іншого боку, "Габбл" узагалі може працювати тільки з одним гіроскопом, якщо із Землі йому буде дано таку вказівку. Але з трьома гіроскопами ефективність роботи обсерваторії все ж набагато вища.

Згідно з повідомленням NASA, вчені збираються повернути до роботи телескоп "Габбл", і він знову має працювати з трьома гіроскопами. Вивчення стану телескопа показує, що всі інші системи працюють нормально, і найближчим часом обсерваторія знову повернеться до спостережень за глибоким космосом.

Хоча космічний телескоп "Габбл" працює вже 33 роки, схоже, що його історія ще далека від завершення. І ми зможемо ще побачити багато разючих зображень далеких галактик та інших космічних об'єктів.

Як уже писав Фокус, у Чумацькому Шляху виявлено всього 2 супутники екзопланет. Вчені провели нове дослідження і з'ясували, що насправді вони не те, чим здаються. Отже, пошук супутників інших планет має продовжитися, адже тільки в нашій Сонячній системі подібних об'єктів виявлено близько трьохсот.

Також Фокус писав про те, що нейтронні зірки дають "збій у роботі", і астрономи з'ясували, що з ними відбувається. Нейтронні зірки є залишками померлих масивних звичайних зірок.