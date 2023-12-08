Знайдено спосіб їсти менше і залишатися ситим: учені поділилися новою стратегією харчування

Нове дослідження підкреслило зв'язок між споживанням виразно приготованої їжі та можливістю насичуватися набагато меншими її порціями.

У вчених є хороші новини для всіх, хто бореться із зайвою вагою, але при цьому продовжує харчуватися шкідливою їжею. Нове дослідження може запропонувати цікаве рішення. Вчені з Вагенінгенського університету в Нідерландах провели дослідження, в якому вони виявили досить просту, але дієву річ: якщо їсти повільніше, то можна з'їсти менше. І домогтися цього можна, просто вибираючи продукти, які важче пережовувати, пише The New York Post.

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Вчені зібрали 50 учасників і запропонували їм кілька видів обідів. Ці обіди були або ультраобробленими (фастфуд), або мінімально обробленими (натуральнішими, менш зміненими), і в кожній категорії одна страва була більш хрусткою і жорсткішою, ніж інша.

Виявилося, що страви, які було важче пережовувати, наприклад, хрусткий салат або курка, змушували людей їсти повільніше і споживати на 26 % менше калорій. Навіть за однакової калорійності обох видів їжі ті, хто їв більш хрусткі варіанти, у підсумку з'їдали приблизно на 300 калорій менше.

Коли ви їсте повільніше, у вашого організму є більше часу, щоб зрозуміти, що він наситився, стверджують учені. Це означає, що ви, швидше за все, відчуєте себе ситим, не переїдаючи. Дослідження показало, що учасники, які їли більш тверду і хрустку їжу, з'їли менше, тому що їм було потрібно більше часу, щоб пережувати і проковтнути їжу.

Задовольняючий звук хрускоту під час поїдання хрустких продуктів насправді посилюється завдяки будові наших щелепних кісток, які проводять звук прямо до наших внутрішніх вух Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Керівник дослідження, професор Кіаран Форде, каже, що ця ідея не нова. Уже понад десять років доведено, що вибір продуктів, які змушують нас їсти повільніше, допомагає споживати менше калорій і водночас почуватися ситим.

Хоча це не означає, що ми всі повинні почати їсти каміння на сніданок, це свідчить про те, що включення в наш раціон продуктів, які важче пережовувати, може бути простою, але ефективною стратегією схуднення. Можливо, наступного разу, коли ви будете планувати їжу, замість м'якого банана візьміть хрустке яблуко.

Важливо пам'ятати, що це не чудодійне рішення. Вживання більш твердих продуктів — це лише одна з частин головоломки в управлінні вагою. Але це захопливе і практичне дослідження того, як текстура їжі може впливати на те, скільки ми їмо.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.