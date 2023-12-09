Олені-зомбі з'являються по всьому світу: що відомо науці та чи варто побоюватися

Немов у класичних фільмах жаху Джорджа Ромеро, заразна хвороба вражає оленів, лосів і лосів по всьому світу, перетворюючи їх на висушені оболонки, що безцільно блукають. Невідомо, чи зможе вона передаватися людям.

Фраза "хвороба оленів-зомбі" звучить як щось із фантастичного фільму, але це реальне захворювання, що поширюється світом. Офіційно відома як хронічна хвороба виснаження (ХХВ), вона викликає занепокоєння більш ніж у половині штатів США, а також у Канаді та деяких європейських країнах, таких як Норвегія, Фінляндія та Швеція. Нещодавно в Кентуккі повідомили про наявність цього захворювання у дворічного білохвостого оленя, пише USA Today.

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ХБІ — це серйозне захворювання, що вражає оленів, лосів і лосих. Вона вражає головний і спинний мозок, а також інші тканини, що призводить до серйозних проблем зі здоров'ям. Ця хвороба вражає не тільки диких тварин, а й тих, які утримуються на фермах. Хороша новина полягає в тому, що вона не поширюється на велику рогату худобу або інших домашніх тварин.

Перший відомий випадок захворювання на ХБІ було зафіксовано в Колорадо 1967 року. Відтоді хвороба була виявлена в багатьох місцях. Хоча у людей це захворювання поки що не зафіксоване, вчені стежать за тим, як воно може переходити від одного виду до іншого.

Чому ж захворювання називають "хвороба зомбі-оленів"? Прізвисько походить від симптомів. Заражені тварини часто демонструють такі ознаки, як втрата ваги, погана координація і загальна відсутність енергії, що може нагадати вам зомбі з фільмів. Хворобу спричиняють аномальні білки, звані пріонами, які пошкоджують головний і спинний мозок.

Гриб Ophiocordyceps unilateralis, може ефективно "зомбувати" своїх господарів-комах, контролюючи їхню поведінку, що допомагає йому розмножуватися Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

У заражених тварин може спостерігатися різка втрата ваги, спотикання, порушення координації та навіть зниження страху перед людьми. Це сумне видовище, оскільки такі тварини сильно страждають.

Станом на кінець 2023 року ХБІ було виявлено в більш ніж 30 штатах США, трьох провінціях Канади та деяких частинах Європи. В одному з радикальних випадків понад 300 оленів у Вісконсині було вибраковано, щоб запобігти поширенню хвороби після того, як її було виявлено на одній із ферм.

Незважаючи на те, що ХБІ не зустрічалася у людей, вона являє собою серйозну проблему для здоров'я диких тварин. Це може вплинути на полювання та управління дикими тваринами. Наразі тривають дослідження, щоб зрозуміти, як вона поширюється і що можна зробити для боротьби з нею.

На закінчення слід зазначити, що хоча ХБІ або "хвороба оленів-зомбі" звучить начебто з фільму жахів, це реальна і зростаюча проблема для дикої природи. Це підкреслює необхідність постійних досліджень та ефективного управління для захисту нашої дикої природи та екосистем.

Раніше Фокус писав про стародавні зомбі-клітини. Вчені виявили молекули, здатні редагувати свою інформацію через 2,6 млрд років.

Також Фокус писав про те, що зомбі-інфекція з серіалу "Одні з нас" існує, але має деякі відмінності. У серіалі "Одні з Нас", за мотивами однойменної гри, цивілізацію знищив грибок, що перетворює людей на зомбі. І ця інфекція далеко не вигадка сценаристів.