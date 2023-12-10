Пекельна спека топить "вогняний лід" на дні океану: над людством нависла нова загроза

Дослідники побоюються, що втрата замороженої форми метану і води призведе до непередбачуваних наслідків.

Світовий океан покриває понад 70% поверхні нашої планети, він також є домівкою для безлічі дивовижних видів на Землі. Однак під земними океанами також прихована природна заморожена форма метану і води, пише IFLScience.

Цей концентрат замороженої води та метану також відомий як морський гідрат метану, або "вогненний лід". Вчені називають його "вогненним льодом", оскільки його можна буквально підпалити. Попередні дослідження також показали, що морський гідрат метану може танути в міру потепління клімату, безконтрольно виділяючи метан, який є потужним парниковим газом. Передбачається, що метан може вивільнятися в океан, але він також може досягти й атмосфери Землі.

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За словами проректора з питань глобального розвитку та сталого розвитку в Університеті Ньюкасла Річарда Девіса, у новому дослідженні вони з колегами виявили, що цей гідрат метану надзвичайно вразливий до потепління, причому набагато більше, ніж вчені припускали раніше. Тепер вчені занепокоєні, оскільки цей "вогненний лід", по суті, містить таку ж кількість вуглецю, як і всі запаси нафти та газу, що залишилися на Землі.

Вчені побоюються, що вивільнення метану з дня моря може призвести до підвищення кислотності океанів, а також подальшого потепління клімату. В умовах того, що Земля вже досягла кліматичної кризи, це може бути надзвичайно небезпечно для майбутнього людства та планети загалом.

У новому дослідженні вчені використовували сейсмічні дані 3D, призначені для виявлення нафти й газу. Далі вони перепрофілювали їх для складання карти гідратів під дном океану. Зрештою команда хотіла з'ясувати, чи призводить зміна клімату до викиду метану на поверхню.

Навколо континентів, де океани відносно дрібні, гідрати досить холодні, щоб залишатися в замороженому вигляді. Однак у міру потепління планети ці райони опинилися в зоні ризику. Результати дослідників свідчать про те, що сьогодні, на щастя, лише 3,5% світових запасів "вогняного льоду" перебувають у вразливій зоні та нестабільному стані. Більша ж частина гідратів сьогодні вважаються "безпечними", оскільки розташовані за десятки кілометрів від суші.

Однак навіть у найглибших точках океану заморожений метан зрештою може виявитися вразливим. Річ у тім, що деякі відкладення "вогняного льоду" знаходяться настільки глибоко під морським дном, що нагріваються геотермічно.

Під час дослідження вчені виявили, що під шаром відкладень завтовшки до 80 метрів знаходяться 23 гігантські кратери на стародавньому морському дні. Ширина кожного з них сягає близько одного кілометра, а глибина становить до 50 метрів.

Вчені також вивчили сейсмічні зображення і вони показують явні ознаки присутності метану безпосередньо під кратерами. При цьому, автори дослідження помітили, що ці кратери розташовані зовсім не в тій зоні, яка вважається "вразливою". Автори дослідження вважають, що кратери утворюються в результаті повторюваних періодів потепління, і наразі світ перебуває на порозі нового.

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