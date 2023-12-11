Ін'єкція від алкоголізму: препарат від ожиріння зміг ефективно лікувати небезпечний розлад

Популярний препарат для боротьби із зайвою вагою відкрився вченим з нового боку, коли кілька пацієнтів, які приймали його, відзначили раптовий позитивний вплив на свою залежність.

Останнім часом ми часто чуємо про семаглутид, який зазвичай використовується для зниження ваги і лікування діабету під такими торговими марками, як Оземпік і Вегові. Але останні дослідження показують, що, крім боротьби з ожирінням, він також може допомогти людям знизити споживання алкоголю, пише The New York Post.

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У новому дослідженні невелика група з шести пацієнтів помітила помітне зниження тяги до алкоголю під час прийому семаглутиду. Це навіть не було цільовим призначенням препарату — спочатку його призначали для зниження ваги.

Доктор Джессі Річардс з Університету Оклахоми, один із провідних дослідників, зацікавився цією несподіваною перевагою після того, як почув від пацієнтів про зниження потягу до алкоголю. Ці спостереження призвели до офіційного дослідження, яке підтвердило цю тенденцію.

Виявляється, семаглутид працює, змінюючи систему винагороди мозку, зокрема впливаючи на дофамін, нейромедіатор. Ця зміна знижує потяг до алкоголю, допомагаючи людям легше контролювати його споживання. Навіть крихітні дози препарату, всього чверть міліграма, виявилися ефективними. Це чудова новина, оскільки нижчі дози зазвичай краще переносяться і дають менше побічних ефектів.

Але перш ніж ви кинетеся в кабінет лікаря з проханням призначити семаглутид для лікування алкогольної залежності (АЗ), почекайте. Доктор Річардс застерігає від використання цього препарату винятково для лікування АЗ наразі через проблеми з поставками та необхідність отримання додаткових даних про безпеку. Однак якщо хтось уже приймає препарат для лікування ожиріння або діабету і бореться з алкоголем, це може бути корисним побічним ефектом.

Хронічний алкоголізм може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, включно із захворюваннями печінки, серцево-судинними проблемами і підвищеним ризиком розвитку деяких видів раку Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

В даний час існують і інші схвалені Управлінням з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів (FDA) методи лікування алкоголізму, які використовуються недостатньо. Але оскільки мільйони американців вже приймають семаглутид з інших причин, він може випадково стати широко використовуваним засобом для лікування алкоголізму — якщо подальші дослідження підтвердять його ефективність. Наразі проводяться додаткові наукові роботи, мета яких — надати більш чіткі докази впливу семаглутиду на АЗ.

Поки ж, якщо ви зіткнулися з АЗ, найкраще поговорити з вашим лікарем про наявні методи лікування. І невеличка порада від доктора Річардса: якщо ви помітили зниження апетиту (поширений побічний ефект семаглутиду) і звикли споживати багато калорій за рахунок алкоголю, подумайте про те, щоб скорегувати свій раціон для підтримки здорового балансу.

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що семаглутид поки що не є основним засобом лікування АЗ, але це цікава область досліджень. Це класичний приклад того, як ліки для лікування одного захворювання можуть чинити несподіваний, потенційно корисний вплив на інше.

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем з алкоголем.

Також Фокус писав про те, скільки колективних років життя втратило людство через глобальну проблему ожиріння. Автори дослідження пропонують запровадити профілактичні та терапевтичні стратегії на загальних рівнях, щоб знизити навантаження на системи охорони здоров'я, адже показники продовжують зростати.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.