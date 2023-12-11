50 сантиметрів чарівності. Учені показали найрідкіснішого білосніжного алігатора (відео)

Крихітне створіння народилося у Флориді та важить менш як 100 грамів, проте вчені впевнені, що це незабаром зміниться.

Дивовижна подія сталася в парку рептилій Флориди: тут вилупився надзвичайно рідкісний білосніжний алігатор із блакитними "очима-крижинками". Учені зазначають, що алігатори такого забарвлення трапляються надзвичайно рідко — самка стала восьмою в усьому світі, пише IFLScience.

За словами президента і генерального директора парку рептилій Марка МакХ'ю, наразі вага дитинчати становить лише 96 грамів, а її довжина від кінчика до хвоста становить лише 49 сантиметрів. Втім, за словами співробітників парку, це не триватиме довго, білосніжний алігатор разом із братом, який народився з нормальним забарвленням, уже харчуються шматочками курки й спеціальними гранулами, розробленими для харчування алігаторів.

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Передбачається, що брат із сестрою постануть перед широкою публікою в парку вже на початку наступного року, щоб гості могли краще їх роздивитися. Наразі ж дитинчата оточені увагою і турботою, необхідними їм для здоров'я і зростання.

Чарівна самка алігатора з білосніжною шкірою Фото: courtesy of Gatorland/Ken Guzzetti

За словами вчених, своєю білосніжною шкірою самка алігатора завдячує лейцизму — вкрай рідкісному стану, за якого пігментація знижена, проте не відсутня. Іноді його плутають з альбінізмом, проте вчені попереджають, що це не одне й те саме: альбінізм є результатом відсутності клітин, що виробляють меланін, а лейцизм, по суті, є лише відсутністю деякої пігментації.

Науковці зазначають, що існує надзвичайно простий тест, який дає змогу відрізнити лейцизм від альбінізму — достатньо поглянути тварині в очі: в альбіносів вони будуть рожевими, у лейцистичних тварин — блакитними або темними.

У всьому світі, разом із новонародженою самкою алігатора налічується всього 8 таких дивовижних особин, а тому вони вважаються надзвичайно рідкісними на Землі. За словами вчених, частково це пов'язано з тим, що різні стани, які спричиняють білосніжний колір шкіри, є незвичними та аутосомно-рецесивними. Простими словами, обоє батьків повинні нести певну рідкісну генетичну мутацію, а дитинча має її успадкувати від них.

Крім того, тварини з білосніжною шкірою зустрічаються в природі вкрай рідко через те, що відсутність меланіну небезпечна для здоров'я. Наприклад, альбіноси беззахисні перед ультрафіолетовим випромінюванням, що підвищує ризик розвитку раку. Це також призводить до погіршення зору і позбавляє тварину здатності маскувати себе.

За словами МакХ'ю, вперше гніздо лейцистичних алігаторів було виявлено на болотах Флориди 36 років тому, проте тільки зараз на світ з'явилося перше дитинча з білосніжною шкірою. Співробітники парку рептилій ще не вибрали ім'я для чарівної самки алігатора, проте в лідерах серед претендентів такі імена:

Айс;

Ноель;

Сноу;

Перли;

Слонова кістка;

Зефір.

Раніше Фокус писав про те, що вчені за допомогою технології CRISPR рятують популяцію риб: схрестили алігатора із сомом.