12 міфів про холодну погоду: чого не варто боятися, а чого варто уникати, розповіли лікарі

Холодна погода завжди приносить із собою цілу купу проблем і дискомфорт, але серед усіх чинників її впливу на нас варто розмежовувати реальні проблеми та вигадані твердження.

У міру того як листя змінює одне одного, а повітря стає дедалі хрусткішим, прихід холодів приносить із собою шквал добре відомих міфів і приказок. Від попереджень про шкоду виходу на вулицю з мокрим волоссям до суперечок про необхідність використання сонцезахисного крему взимку — ці сезонні казки передаються з покоління в покоління. Щоб відокремити факти від вигадки, експерти вивчили наукові основи деяких найпоширеніших міфів про холодну погоду. Їхні висновки дають можливість зрозуміти, як насправді реагує наш організм на холоди, пише USA Today.

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Доктор Джеффрі Ліндер, лікар первинної медичної допомоги, доктор Террі Чиганос, фахівець із невідкладної медицини, і доктор Роберт Лічфілд, експерт із сімейної практики, висловилися з приводу цих сезонних тверджень. Їхні пояснення, засновані на даних медичної науки, покликані розвіяти помилки і внести ясність. Чи йдеться про ризик підхопити застуду, перебуваючи на холоді, чи про ефективність верхнього одягу взимку, їхній досвід допомагає пролити світло на правду, що стоїть за цими широко поширеними переконаннями. Розуміння цих аспектів — це не тільки задоволення цікавості, а й сприяння поліпшенню здоров'я та обізнаності в холодну пору року.

Міф 1: холод викликає застуду. Всупереч поширеній думці, вийшовши на вулицю з мокрим волоссям або після душу, ви не захворієте. Доктор Роберт Лічфілд пояснює, що холодне повітря саме по собі не є винуватцем застуди, а те, що взимку ми частіше перебуваємо в приміщенні, в тісному контакті з іншими людьми, підвищує наші шанси заразитися вірусними захворюваннями. Тож, хоча ви і можете застудитися в холодні місяці, винна в цьому не температура.

Всупереч поширеній думці, вийшовши на вулицю з мокрим волоссям або після душу, ви не захворієте. Доктор Роберт Лічфілд пояснює, що холодне повітря саме по собі не є винуватцем застуди, а те, що взимку ми частіше перебуваємо в приміщенні, в тісному контакті з іншими людьми, підвищує наші шанси заразитися вірусними захворюваннями. Тож, хоча ви і можете застудитися в холодні місяці, винна в цьому не температура. Міф 2: зимове плавання дорівнює застуді. Це теж міф. Насправді, як зазначає доктор Лічфілд, здорові фізичні навантаження, такі як плавання, зміцнюють імунітет і роблять нас менш схильними до хвороб. Тільки будьте обережні з тісними контактами в загальних приміщеннях, таких як роздягальні.

Це теж міф. Насправді, як зазначає доктор Лічфілд, здорові фізичні навантаження, такі як плавання, зміцнюють імунітет і роблять нас менш схильними до хвороб. Тільки будьте обережні з тісними контактами в загальних приміщеннях, таких як роздягальні. Міф 3: ризик вушних інфекцій підвищується під час зимового плавання. Доктор Террі Чіганос пояснює, що, хоча плавання може призвести до інфекції зовнішнього вуха, ризик залишається однаковим незалежно від пори року.

Доктор Террі Чіганос пояснює, що, хоча плавання може призвести до інфекції зовнішнього вуха, ризик залишається однаковим незалежно від пори року. Міф 4: велика кількість одягу захищає від застуди. Одягання в кілька шарів дійсно ефективне для того, щоб залишатися в теплі взимку, що підтверджує доктор Джеффрі Ліндер, але при цьому це не є захистом від застуди. Він рекомендує використовувати утеплювальні шари для утримання теплого повітря в поєднанні з вітрозахисними і водонепроникними зовнішніми шарами.

Одягання в кілька шарів дійсно ефективне для того, щоб залишатися в теплі взимку, що підтверджує доктор Джеффрі Ліндер, але при цьому це не є захистом від застуди. Він рекомендує використовувати утеплювальні шари для утримання теплого повітря в поєднанні з вітрозахисними і водонепроникними зовнішніми шарами. Міф 5: алкоголь як розігрів тіла. Ні. Доктор Лічфілд попереджає, що алкоголь може притупити наше відчуття холоду і болю, що призводить до таких небезпечних ситуацій, як переохолодження.

Ні. Доктор Лічфілд попереджає, що алкоголь може притупити наше відчуття холоду і болю, що призводить до таких небезпечних ситуацій, як переохолодження. Міф 6: сонцезахисний крем не потрібен взимку. Насправді сонцезахисний крем необхідний цілий рік. Ультрафіолетове опромінення може посилюватися через віддзеркалення в снігу і льоду, пояснює доктор Чиганос.

Найнижча температура, коли-небудь зареєстрована на Землі, становила мінус 89,2 градуса за Цельсієм, виміряна на станції Восток в Антарктиді 21 липня 1983 року Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Міф 7: втрата тепла через голову. Всупереч думці, що ми втрачаємо більшу частину тепла через голову, це всього лише близько 10 %, пропорційно площі голови, заявляють лікарі.

Всупереч думці, що ми втрачаємо більшу частину тепла через голову, це всього лише близько 10 %, пропорційно площі голови, заявляють лікарі. Міф 8: безпосередня гіпотермія при падінні в крижану воду. Падіння в крижану воду небезпечне, але негайне переохолодження не є безпосередньою загрозою, як стверджує доктор Чиганос. Первісна небезпека — потонути через шок і втрату м'язового контролю.

Падіння в крижану воду небезпечне, але негайне переохолодження не є безпосередньою загрозою, як стверджує доктор Чиганос. Первісна небезпека — потонути через шок і втрату м'язового контролю. Міф 9: поїдання снігу допомагає гідратації. За словами доктора Лічфілда, у ситуаціях виживання поїдання снігу може знизити температуру тіла, тому його слід уникати, якщо в цьому немає потреби.

За словами доктора Лічфілда, у ситуаціях виживання поїдання снігу може знизити температуру тіла, тому його слід уникати, якщо в цьому немає потреби. Міф 10: гідратація не важлива в холодну погоду. Навіть у холодну погоду, особливо через сухе повітря, необхідно підтримувати нормальний рівень гідратації, кажуть лікарі.

Навіть у холодну погоду, особливо через сухе повітря, необхідно підтримувати нормальний рівень гідратації, кажуть лікарі. Міф 11: вправи в холодну погоду ризиковані. Заняття спортом у холодну погоду не є небезпечними за своєю суттю, але слід остерігатися обмерзання, радить доктор Лічфілд.

Заняття спортом у холодну погоду не є небезпечними за своєю суттю, але слід остерігатися обмерзання, радить доктор Лічфілд. Міф 12: у холодну погоду частіше виникають мігрені. Мігрень може бути спровокована різними факторами довкілля, включно зі змінами погоди, але це не пов'язано з холодною погодою, зазначає доктор Чиганос.

Таким чином, багато міфів про холодну погоду залишаються міфами. Розуміння фактів може допомогти нам пережити зимові місяці безпечніше і без шкоди для здоров'я. Пам'ятайте, що інформованість — це ключ до розвінчання хибних думок і вибору здорового способу життя.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.