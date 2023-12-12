Земля без людей. Чи зможуть домашні собаки вижити, якщо людство загине

Дослідники розповіли, що трапиться з нашими вихованцями, якщо з якоїсь причини людей буде стерто з лиця планети.

Люди й собаки існують пліч-о-пліч тисячі років, за цей час тварини вже встигли набути репутації "найкращих друзів людини". Однак що буде з нашими вихованцями, якщо з якоїсь причини все людство раптово зникне? Учені розповіли, що станеться, пише Science Alert.

Дослідження показують, що щонайменше 80% собак з одного мільярда в усьому світі насправді живуть досить незалежним і вільним життям. Вчені звернулися до них, щоб зрозуміти, чи зможуть домашні улюбленці в принципі обійтися без нас.

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Насправді собаки є найуспішнішим одомашненим видом на Землі: тисячоліттями вони розвивалися під пильним наглядом людей. Пізніше селекційне розведення призвело до неймовірного розмаїття, в результаті з'явилися унікальні породи: від високого дога до крихітного чихуахуа.

Люди продовжували шукати ідеальних собак-компаньйонів, унаслідок чого з'явилися понад 400 сучасних порід собак з унікальним поєднанням поведінкових і фізичних якостей. Зазначимо, що спочатку собак розводили для виконання певних завдань, наприклад, для випасу худоби, полювання або охорони. Однак в останні 200 років основним завданням собак стало спілкування з людьми — деякі вчені навіть вважають, що це один із типів "роботи" для наших вихованців.

Люди та собаки

У спробі отримати ідеального компаньйона люди не особливо замислювалися над долею тварин: відомо, що деякі особливості, які палко люблять люди, насправді впливають на здоров'я і щастя тварин.

І хоча домашні собаки можуть отримати вигоду з того, що є частиною людських сімей. Деякі з них живуть вкрай ізольованим і контрольованим життям, де у них мало свободи вибору, і це фактор, який важливий для їхнього щастя.

На щастя, зрештою люди усвідомили, що здоров'я вихованців важливіше, а тому з'явилися нові породи, сформовані на основі здоров'я і поведінкових успіхів, а не людських бажань. Як правило, це собаки з такими характеристиками:

середній розмір;

збалансована статура;

коротка шерсть;

стоячі вуха та хвости.

Життя собак без людей

Якщо уявити собі світ, у якому люди несподівано кудись зникли, а домашні улюбленці звільнилися від людського вибору й турботи — чи зможуть вони вижити? За словами старшого викладача психології з Університету Австралії Бредлі Сміта і наукової співробітниці Наукового центру захисту тварин Мельбурнського університету Мії Кобб, імовірно, зникнення людей матиме різкий ефект на життя тварин.

На жаль, породи, які сильно залежать від людей у таких потребах як їжа, притулок і охорона здоров'я, на жаль, не досягнуть успіху в новому світі. Їм знадобляться всі сили, щоб адаптуватися і звикнути справлятися самим. Однак учені припускають, що цей сценарій торкнеться лише близько 20% собак.

У невигідному становищі також опиняться дуже великі або дуже маленькі породи собак, оскільки розмір тварини впливатиме на її потреби в калоріях, регуляцію температури тіла залежно від навколишнього середовища і сприйнятливість до хижаків. Водночас деякі стерилізовані собаки, що володіють необхідним набором якостей і генів, на жаль, просто не зможуть передати їх своїм нащадкам.

Вчені припускають, що в довгостроковій перспективі наші вихованці, ймовірно, просто повернуться до дикого способу життя. Ті, кому вдасться вижити, найімовірніше, візьмуть соціальну і харчову поведінку, аналогічну поведінці нинішніх диких побратимів, наприклад, австралійського дінго.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зробили важливе відкриття в поведінці собак.