Пов'язане з Юлієм Цезарем. В Італії виявлено втрачене давньоримське місто через 1500 років (фото)

Місто Interamna Lirenas було перспективним торговим центром і являє собою втрачену реліквію епохи Стародавнього Риму.

Учені з Кембриджського університету завершили розкопки, які тривали 13 років. У результаті вони виявили покинуте 1500 років тому давньоримське місто Interamna Lirenas, розташоване в Центральній Італії. На піку свого розвитку в цьому місті проживало 2000 осіб і вченим вдалося виявити багато унікальних будівель, пише Daily Mail.

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За слова археологів Interamna Lirenas був великим давньоримським містом із житловими будинками, храмом, лазнями і критим театром. Це був перспективний торговий центр, який розташовувався на місці, де проходили важливі торгові шляхи до Риму.

Місто було засноване в 312 році до н.е., в епоху Римської республіки, яка передувала епосі Римської імперії. Місто отримало заступництво римського полководця Юлія Цезаря 46 року до н. е. під час громадянських воєн, за два роки до того, як його вбили, що і призвело до утворення Римської імперії 27 року до н. е.

Місто було засноване 312 року до н.е., в епоху Римської республіки, яка передувала епосі Римської імперії Фото: Daily Mail

Але приблизно через 100 років після того, як Західна Римська імперія припинила своє існування, тобто в 6 столітті н.е. місто залишили його жителі. Ознак стихійних лих науковці не виявили і вчені вважають, що мешканці залишили місто через загрозу вторгнення лангобардів, які завоювали північну частину Італії.

Досі незрозуміло, як місто могло протистояти занепаду Римської імперії протягом тривалого часу, хоча, за слова мучеників, в останні 200 років до того, як його закинули, місто поступово зменшувалося в розмірах.

Ознак стихійних лих вчені не виявили і вчені вважають, що жителі залишили місто через загрозу вторгнення лангобардів, які завоювали північну частину Італії Фото: Daily Mail

Археологи виявили на місці розкопок багато унікальних будівель, від яких залишився лише фундамент. Серед них виділяється критий театр, побудований із мармуру, розміром 45 на 25 метрів, де могли одночасно розміститися до 1500 осіб.

Археологи виявили на місці розкопок багато унікальних будівель, від яких залишився лише фундамент. Серед них виділяється критий театр, побудований із мармуру, розміром 45 на 25 метрів, де могли одночасно розміститися до 1500 осіб. Реконструкція Фото: Daily Mail

За словами вчених, криті театри є рідкісним явищем в Італії епохи Стародавнього Риму. Переважно тоді будували відкриті театри. Але ця споруда найімовірніше була покликана показати багатство і статус міста. Поруч із театром знаходилася громадська будівля під назвою базиліка, яку зазвичай використовували в урядових або юридичних цілях.

У місті також було три лазневі комплекси, найбільший з яких мав великий басейн, оточений свого роду складною верандою. Як і в деяких інших давньоримських містах, наприклад, у Помпеях, в Interamna Lirenas не було певного зонування або поділу за соціальним статусом, а тому місто було щільно забудоване будинками різного розміру.

План міста Interamna Lirenas Фото: Daily Mail

З виявлених на місці розкопок будинків, 190 були відносно невеликими і мали площу менше, ніж 500 кв. м, 25 будинків мали розмір від 500 до 900 кв. м. і тільки 5 будинків були більшого розміру. Вчені також виявили 19 будівель, які могли бути критим ринком, будівлями торговців і ремісників, а також складами.

Як уже писав Фокус, археологи виявили найдавніший римський форум в Іспанії, на місці невідомого міста без назви. Деякі експерти припускають, що це може бути невловима Кастра Аелія, яка спочатку функціонувала як другорядний римський табір.

Також Фокус писав про те, що археологи виявили в Монголії найдавніше рамне сідло, якому 1600 років. Вважається, що такі сідла зробили революцію у верховій їзді, що дало змогу вершникам краще почуватися на коні.