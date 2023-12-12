Дуже неправильний дельфін: виявлено дивовижну істоту з великими пальцями (фото)

У грецькій затоці мешкає химерне китоподібне з кумедними ластами — у дельфіна ніби відросли великі пальці.

У липні 2023 року в Коринфській затоці дослідники помітили дуже незвичайного дельфіна — увагу вчених привернули його деформовані ласти, здавалося, ніби у китоподібного відросли великі пальці, пише Live Science.

Учені з Інституту досліджень китоподібних Пелагос двічі помітили незвичайного дельфіна з човна біля берегів Греції. Здавалося, ссавець розвинув загадкові "великі пальці" у формі гачків, вирізані з його ласт. Учені припускають, що дельфін, імовірно, набув генетичного дефекту під час розвитку в утробі матері.

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Автори дослідження зазначають, що попри незвичайний зовнішній вигляд ласт, тварина йшла в ногу з іншою частиною своєї зграї. Поведінка дельфіна з великими пальцями насправді мало відрізнялася від його родичів: китоподібна плавала, стрибала, гралася і каталася на хвилях з іншими дельфінами.

За словами наукового координатора і президента Центру досліджень китоподібних Pelagos Александроса Франциса, це був перший раз, коли дослідники помітили таку дивовижну морфологію у дельфіна за всі 30 років спостережень у відкритому морі.

Зазначимо, що Коринфська затока — напівзамкнута кишеня Іонічного моря, затиснута між материковою частиною Греції та півостровом Пелопоннес. Вченим відомо, що в цьому морському регіоні мешкає унікальне змішане товариство дельфінів, зокрема:

звичайні дельфіни (Delphinus delphis);

дельфіни Ріссо (Grampus griseus);

смугасті дельфіни (Stenella coeruleoalba).

Францис зазначає, що дивовижний дельфін із великими пальцями належить до смугастих дельфінів. Загалом у затоці мешкає приблизно 1 300 представників цього виду, де вони ізольовані від решти середземноморської популяції.

Дельфіна з незвичайними плавниками помітили в грецькій протоці Фото: Pelagos Cetacean Research Institute

На думку дослідників, незвичайний плавник навряд чи є "хворобою", найімовірніше, він є свідченням "деяких рідкісних і неправильних генів", що виникли внаслідок постійного схрещування.

За словами доцентки кафедри анатомії та нейробіології ссавців у Медичному університеті Північно-Східного Огайо Лізи Ноель Купер, вона ніколи не зустрічала в дельфінів ласт подібної форми, проте згодна з тим, що секрет великих пальців, імовірно, криється в генах китоподібного. Про це також свідчить той факт, що дефект спостерігається як у лівих, так і в правих ластах.

За словами аспірантки, котра спеціалізується на палеобіології та макроеволюції в Університеті Фрібурга у Швейцарії Бруни Фаріна, у китоподібних, до яких належать і дельфіни, розвинулися окремі передні кінцівки з великою кількістю фаланг, або кісток пальців, порівняно з іншими ссавцями. Фактично ці кістки організовані в щось, схоже на людські руки, але укладені в плавники з м'яких тканин. Простими словами, фактично всі дельфіни мають великі пальці, проте цей китоподібний є унікальним, оскільки його великі пальці візуально відокремлені від іншої частини ласти.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що дельфіни дивним чином використовують ямочки на щічках.