Загадка в порожнині рота. Стоматологи розповіли, чому в людей є зуби мудрості

Дослідники вважають, що вони, ймовірно, дісталися нам від давніх предків, які жили на Землі близько 4 мільйонів років тому.

Зуби мудрості — це третій набір кутніх зубів, розташований у задній частині людського рота. Вони мають такий самий вигляд, як і інші моляри, проте іноді можуть бути меншого розміру, пише IFLScience.

Ці зуби отримали свою назву через те, що з'являються останніми з 32 постійних зубів, як правило, це відбувається у віці від 17 до 25 років, коли людина стає старшою та мудрішою. Однак відомо, що далеко не в усіх людей на планеті з'являються всі чотири зуби мудрості — статистика свідчить про те, що чверть людей на Землі позбавлені хоча б одного з цих зубів.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вчених із Університету Піттсбурга, не секрет, що люди мають спільні риси зі своїми далекими родичами — приматами. Зуби мудрості є у мавп, горил і шимпанзе. Більш ранні дослідження вже показали, що близько 3-4 мільйонів років тому на планеті жили далекі предки людей "вид Люсі", які так само, як і ми сьогодні, мали зуби мудрості. Їхні щелепи та зуби були трохи більшими й товстішими за наші — учені припускають, що це пов'язано з їхньою дієтою, яка здебільшого складалася з сирого м'яса та рослин.

Водночас сучасна їжа набагато м'якша за ту, що вживали наші предки. Це зумовлено кількома факторами, зокрема: сільським господарством, зберіганням продуктів і приготуванням їжі. М'яку їжу простіше пережовувати, а тому в людей просто відпала необхідність у неймовірно сильних щелепах, а також великих і гострих зубах. У результаті мільйонів років еволюції треті моляри просто перестали бути настільки важливими для людини.

За словами професорки стоматології Аріадни Летри, учені досі не впевнені, чому все сталося саме так, проте припускає, що наявність чи відсутність кутніх зубів у людей пов'язана з генами, які ми успадкували від своїх батьків. Водночас деякі вчені навіть стверджують, що відсутність кутніх зубів сьогодні є перевагою для сучасних людей.

Також відомо, що деякі люди страждають під час появи зубів мудрості, а тому позбавляються їх. Утім, у більшості випадків треті маляри зовсім не потребують видалення, якщо вони правильно розташовані та здорові.

Раніше Фокус писав про те, чому зуби мудрості так сильно болять і навіщо вони взагалі потрібні.