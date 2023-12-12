"Наркотики Франкенштейна": світом поширюється нова смертельно небезпечна речовина

Проблема наркотиків, що стоїть гостро в усіх куточках світу, щойно набула ще більших масштабів, адже на вулиці міст почала просочуватися небезпечна речовина, що викликає сильне звикання.

За останні шість місяців почастішав жахливий сплеск смертей, пов'язаних із наркотиками, до того ж 54 смертельні випадки були пов'язані з новою загрозою, відомою як нітазени. Ці синтетичні наркотики, які, як припускають, імпортуються злочинними організаціями зі Східних країн, сіють хаос у багатьох спільнотах. Про тривожну ситуацію, її руйнівні наслідки та нагальну необхідність вжиття заходів пише The Sun.

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Нітазени — це штучні речовини, створені для імітації дії опіоїдів, таких як героїн. Їхня сила настільки велика, що вони отримали зловісне прізвисько "наркотики Франкенштейна". Ці смертельно небезпечні речовини часто змішують із іншими наркотиками, включно з кокаїном і ліками від тривоги, такими як ксанакс, створюючи смертельний і легко доступний коктейль. Особливу тривогу викликає те, що люди можуть неусвідомлено вживати нітазени, які можуть бути в 300 разів сильнішими від героїну та фентанілу, сумнозвісного вбивці в США.

Уперше про нітазени дізналися у Великій Британії 2021 року, коли у 18-річного підлітка сталося передозування без летальних наслідків. Відтоді ці наркотики стрімко набирають популярності, стаючи новою загрозою на вулицях. Ситуація стала настільки жахливою, що тепер міністри закликають класифікувати нітазени як наркотики класу А, поставивши їх в одну категорію з кокаїном, екстазі та героїном.

Улітку цього року стався сплеск смертей, пов'язаних із нітазенами. Приголомшливо, але 54 людини в одній лише Англії і 9 в Шотландії на момент смерті мали у своєму організмі цей наркотик. Вест-Мідлендс прийняв на себе основний тягар цієї кризи, на його частку припав 31% усіх зареєстрованих смертей, до того ж 16 смертельних випадків сталися тільки в Бірмінгемі. За ним ідуть Східна Англія та Шотландія, де з 1 червня по 7 грудня було зареєстровано по дев'ять смертей. Південно-Східна Англія та Південний Захід повідомили про шість і п'ять випадків відповідно, Йоркшир і Гамбер — про три, Іст-Мідлендс і Лондон — про два, а Північний Захід — про один смертельний випадок. На щастя, у Північній Ірландії, Вельсі та на північному сході Англії не було зареєстровано жодного випадку смерті. Однак варто зазначити, що справжня кількість випадків може бути набагато вищою, оскільки ще 40 випадків очікують подальшого тестування, згідно з даними Національного агентства з боротьби зі злочинністю (НАБЗ).

У 2021 році близько 275 мільйонів осіб у всьому світі хоча б раз вживали наркотики, що становить приблизно 5,6% населення планети віком 15-64 років Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Емі, жінка, яка поділилася своїм гірким досвідом зі світом, розповіла про жахливу силу нітазенів. Вона порівняла своє перше знайомство з цими наркотиками з прийомом героїну, підкресливши так їхню залежну природу. Дилери в Бірмінгемі продавали героїн із нітазенами, помилково позначеними як фентаніл. За останні місяці Емі трагічно втратила чотирьох друзів через ці наркотики, що підкреслює невідкладність боротьби з цією кризою.

Темна історія нітазенів почалася ще в 1950-х роках, коли їх було розроблено як альтернативний болезаспокійливий засіб. Однак їхні властивості сильної дії та звикання не дозволили їм отримати дозвіл на медичне застосування. Ці препарати випускаються в різних формах, включно з порошком, таблетками та рідинами, що робить їх зручними для ін'єкцій, ковтання або вдихання. Нітазени викликають відчуття полегшення болю, ейфорії, розслаблення та сонливості, але можуть також призводити до неприємних побічних ефектів, таких як пітливість, свербіж і нудота.

НАБЗ вважає, що нітазени виробляють нелегальні лабораторії в Східних країнах, які часто потрапляють до Великої Британії через поштову систему. Організовані банди часто змішують нітазени з героїном, створюючи небезпечну суміш, яку продають на вулицях, підживлюючи цю кризу громадської охорони здоров'я, що триває.

Поширення нітазенів, "наркотиків Франкенштейна", принесло Великій Британії незліченні страждання: за останні шість місяців загинули понад пів сотні людей, і ще сотні життів могли бути зламані цією речовиною. Сила та смертоносність цих препаратів вимагають негайної уваги та вжиття заходів. Урядовці закликають до посилення класифікації, сподіваючись обмежити їхню доступність і врятувати життя людей. Руйнівний вплив нітазенів на окремих людей, сім'ї та спільноти підкреслює нагальну необхідність підвищення обізнаності і втручання перед обличчям цієї смертельної епідемії.

Раніше Фокус писав про те, що новий зомбі-наркотик уже забрав перше життя за межами США. Наркотик уже пробирається в бік Європи, маючи на своєму рахунку вже одне забране життя на шляху до нового регіону.

Також Фокус писав про те, що Австралія схвалила використання наркотиків для боротьби з депресією та ПТСР. Країна зробила історичний крок у лікуванні психічних захворювань, дозволяючи використання МДМА та псилоцибіну в медичних установах, хоча довгострокові наслідки цього будуть відомі не скоро.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.