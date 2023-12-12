Кола не врятує від їжі, що застрягла в стравоході: вчені запропонували дієві альтернативи

Нове дослідження виявило, що при застряганні їжі в стравоході, використання підручних засобів для вирішення проблеми може бути смертельно небезпечним для здоров'я.

Деякі люди стверджують, що вживання коли може витіснити застряглу в стравоході їжу, коли ми давимося. Виявляється, ця поширена думка може бути далекою від правди. Нещодавнє дослідження вчених дало змогу більш детально вивчити цю стару казку, пише UPI.

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Дослідження проводилося під керівництвом доктора Арджана Бреденоорда, професора гастроентерології в Медичних центрах Амстердамського університету. Доктор Бреденоорд пояснив, що коли їжа застряє в стравоході, це не тільки неприємно, а й може бути доволі страшно і небезпечно. Це явище відрізняється від задухи, коли їжа застряє в трахеї.

Як правило, вона застряє через звуження стравоходу, яке може бути спричинене пухлиною або рубцевою тканиною від попереднього запалення. Застрягла їжа може спричиняти біль і навіть заважати ковтати слину. У таких випадках стандартною процедурою є звернення до відділення невідкладної допомоги для проведення ендоскопії, під час якої лікарі видаляють їжу за допомогою камери та спеціальних інструментів.

Щоб протестувати засіб на основі коли, команда доктора Бреденоорда працювала з 51 пацієнтом у п'яти голландських лікарнях. Цих пацієнтів, які вже очікують на ендоскопію, розділили на дві групи: половині дали випити по ковтку коли, а інша половина просто чекала. Якщо кола не допомагала, і вони, як і раніше, не могли ковтати, лікарі вдавалися до екстреної ендоскопії.

Гостра їжа, хоча й викликає відчуття жару, насправді не завдає жодної фізичної шкоди травній системі Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Результати виявилися одноголосними. Кола не мала істотного впливу. Приблизно у 61 % пацієнтів в обох групах спостерігалося поліпшення, незалежно від того, пили вони колу чи ні. І, що важливо, жодних негативних наслідків вживання коли, враховуючи застряглу їжу, теж не було.

Доктор Кіт Чедвік з Медичного центру Стоні-Брук і доктор Келлі ДеЛей з Медичної школи Університету Колорадо, підтримують ці висновки. Вони підкреслюють, що не варто покладатися на подібні підручні засоби, оскільки вони можуть відтермінувати необхідне медичне втручання і потенційно погіршити ситуацію. Доктор Чедвік радить спробувати випити кілька ковтків води, а якщо це не допоможе, то краще відразу звернутися у відділення невідкладної допомоги.

Це дослідження особливо актуальне в сезон відпусток. Доктор ДеЛей зазначає, що продукти, які часто їдять під час свят, наприклад, щільне м'ясо, найчастіше застрягають у звуженому стравоході. Тому, якщо ви самі або хтось інший опиниться в подібній незручній ситуації, пам'ятайте, що кола — це не вихід, і найкращим варіантом є швидке звернення до лікаря.

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