Чеські археологи виявили унікальну бронзову пряжку: вона датується VIII століттям (фото)

У Чехії археологи виявили бронзову пряжку, на якій зображено змію та жабоподібну істоту. Вчені датували знахідку восьмим століттям та очікують проведення масштабних досліджень.

Під час археологічних розкопок поблизу міста Бржецлав у Південній Моравії чеські археологи з Університету Масарика виявили бронзову поясну пряжку, датовану восьмим століттям. Це не просто звичайна пряжка — на ній зображена змія, яка пожирає жабоподібну істоту, пише Arkeonews.

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Їржі Мачачек, завідувач кафедри археології та музеєзнавства університету, пояснив, що ці унікальні прикраси колись носила еліта Центрально-Східної Європи, зокрема, авари, кочова група, що мешкала в Карпатському басейні (сучасна Угорщина). Цікаво, що пряжку знайшли під час розкопок поселення ранніх слов'ян, що проливає світло на культурні взаємозв'язки того часу.

Мотив змії-жаби на пряжці має коріння в германській, аварській та слов'янській міфології. Ймовірно, він пов'язаний з міфами про створення світу або культами родючості. Це зображення може також символізувати завершення циклу і початок чогось нового в природному порядку.

Майже ідентичні ремінні пряжки вже знаходили в інших частинах Центральної Європи (A - Чехія, B - Угорщина, C - Німеччина) Фото: Masaryk University Brno

Що робить це відкриття особливо важливим, так це його зв'язок з дохристиянськими релігійними віруваннями германських і слов'янських народів. Про їхні духовні практики мало що відомо через брак письмових джерел тієї епохи.

Мачачек виділяє потенційне значення пряжки для розгадки таємниць дохристиянської релігії регіону, припускаючи, що такі сцени, як боротьба зі змієм, можуть бути пов'язані з цими давніми системами вірувань.

Після відкриття міжнародна команда експертів об'єднала зусилля, щоб глибше дослідити цю пряжку та аналогічні артефакти. За допомогою спеціалізованих методів, таких як ізотопний аналіз свинцю та скануюча електронна мікроскопія, вони прагнуть простежити походження цих прикрас. Це може з'ясувати, чи були ці пряжки виготовлені в одній майстерні, а потім широко розповсюджені по всій Центральній Європі.

Хоча за сотні кілометрів від них знаходили подібні пряжки, експерти вважають, що мотив змії-жаби відігравав ключову роль у релігійних та духовних практиках ранньосередньовічних мешканців Центральної Європи. Ця знахідка не лише збагачує наше розуміння культурного полотна регіону, але й відкриває можливості для дискусій про давні релігії, що існували до широкого прийняття християнства.

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