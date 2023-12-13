Найгрізніший убивця Землі зовсім поруч: прикидається милим, але рве на частини мільйони тварин

Учені назвали приголомшливі цифри: щороку жертвами стають представники понад 2000 різних видів.

Люди і коти існують пліч-о-пліч тисячі років: наші улюбленці здаються нам наймилішими, найграйливішими та найбезпечнішими, проте вчені запевняють, що все не зовсім так. Наші улюбленці також можуть бути досить вибагливими, однак, за словами дослідників, зовсім не в тому, що стосується їхньої дієти, пише Science Alert.

Результати нового дослідження продемонстрували вельми жахливу статистику: виявляється, наші милі й пухнасті улюбленці щорічно винищують понад 2000 різних видів тварин. За даними вчених, лише в Австралії від кігтів кішок, як домашніх, так і диких, помирає близько 1,5 мільярда тварин — у масштабах усього світу ця цифра виглядає ще біль лячно.

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Новий аналіз команди з Обернського університету показує, що кішки, незалежно від того, де вони мешкають, є вкрай універсальними вбивцями та готові встромити свої пазурі буквально у все, що попадеться їм у лапи. За словами автора дослідження, еколога Крістофера Лепчика, статистика свідчить про те, що від пазурів наших пухнастих улюбленців гинуть понад 2000 різних видів тварин, причому 347 із них входять до списку видів, що підлягають збереженню, а деякі вже класифіковані як вимерлі.

Вчені зазначають, що дані ґрунтуються на аналізі таких місць, як Австралія та інші острівні держави, де кішки, які вільно бродять, лідирують у вимиранні тварин. На жаль, що стосується інших територій, масштаби хижацьких звичок кішок тут все ще залишаються маловивченими.

У своєму аналізі Лепчик з колегами використовували всі доступні записи про види тварин, що входять до "меню" кішок. В аналізі були використані дані сотень книг, наукових статей і звітів, деякі з них датуються початком 1900-х років.

Статистика свідчить про те, що більшість із 2084 видів тварин, убитих кішками, становили:

981 вид — птахи;

463 — рептилії;

431 — ссавці.

Учені виявили, що в "постійному меню" кішок перебувають щури та миші, однак це далеко не все. Найдивовижнішими пунктами "меню" тварин виявилися:

Ему;

зелені морські черепахи;

велика рогата худоба;

жаби-бики.

За словами Лепчика, навряд чи у світі знайдеться інший ссавець, чиє меню включає таку кількість різноманітних видів. Фактично така поведінка вельми притаманна "нерозбірливому їдцю": кішки буквально їдять усе, що потрапляє їм у лапи.

Таким чином учені дійшли висновку, що кішки поїдають близько 9% усіх відомих видів птахів і понад 6% відомих ссавців. Водночас команда попереджає, наскільки неймовірними не виглядали б ці цифри, вони, ймовірно, недооцінюють істинний масштаб хижацтва кішок. Крім того, відомо, що кішки є опортуністичними хижаками — простими словами, полюють і вбивають тварин, але не обов'язково їдять своїх жертв.

До речі, вчені також зазначають, що в даному аналізі не були враховані жертви серед комах — адже їхні останки складніше виявити у фекаліях котів. Ймовірно, список жертв наших пухнастих і милих вихованців насправді набагато більший, ніж описано в дослідженні.

Раніше Фокус писав про те, скільки тварин мешкало на Землі за всю її історію.