Сумний кінець. Найстаріша дика птаха у світі повернулася додому, а її партнер зник (відео)

Останні 70 років самка альбатроса постійно повертається на острів, де зустрічає свого партнера, але цього разу возз'єднання пари не відбулося.

На початку грудня найстаріша дика птаха, самка альбатроса Віздом, повернулася до місця свого гніздування в Національному заповіднику природи атола Мідвей у північній частині Тихого океану. Вчені припускають, що їй близько 70 років і весь цей час вона повертається в місця гніздування для зустрічі зі своїм партнером, на ім'я Акеакамай, пише IFLScience.

Віздом є самкою темноспинового альбатроса (Phoebastria immutabilis). Представники цього виду щорічно повертаються на ці крихітні острівні атоли для розмноження, причому самці, як правило, прибувають раніше і чекають на своїх партнерок.

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На жаль, протягом останніх двох років Вінздом так і не може зустрітися зі своїм партнером — востаннє вчені бачили його в місцевому притулку лише 2021 року. Припускають, що самець загинув і саме тому не повертається в місця гніздування.

Уперше Віздов була помічена дослідниками в 1950-х роках і позначена буквами Z333, в результаті вчені та експерти можуть відстежувати її пересування та ідентифікувати повернення в місця гніздування. За весь час спостережень Віздом із партнером народили 30-36 пташенят, оскільки представники цього виду зазвичай розмножуються раз на два роки.

Тепер Тихоокеанська служба охорони риби та дикої природи США (USFWS) заявила, що найстаріша дика птаха у світі повернулася в місця гніздування. Однак за словами біолога дикої природи Джона Плісснера, вони з колегами бачили, як Уздом брала участь у шлюбних танцях, проте ніхто з них не очікував, що вона розмножиться цього року. Утім, для 70-річного птаха Віздом "була дуже моторна".

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