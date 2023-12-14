Пестициди знайшли в половині пляшок вина: вчені назвали сорти, яких варто уникати

Нове дослідження виявило, що більша частина вин, що продаються навіть у дорогих магазинах, містить речовини, здатні викликати рак. Вчені радять дуже уважно ставитися до вибору напою.

Мільйони людей по всьому світу щодня вживають велику кількість вина, але мало хто замислюється про те, що міститься в одному келиху цього напою. Нещодавнє дослідження може змусити вас замислитися над його складом, коли ви наступного разу потягнетеся за своєю улюбленою пляшкою. Виявляється, більше половини вин, що продаються навіть у дорогих магазинах, містять сліди небезпечних пестицидів, пише Daily Mail.

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Урядова лабораторія Великої Британії проаналізувала 72 різних вина і виявила, що в 49 з них присутній хоча б один вид пестицидів. Що ще більш тривожно, так це те, що в одному конкретному білому вині, Feteasca Regala з Румунії, було виявлено відразу шість різних пестицидів. Ці пестициди, це не просто хімічні речовини: серед 19 виявлених пестицидів шість пов'язані з розвитком раку.

Нік Моул, один із дослідників, наголошує, що любителі вина ризикують, неусвідомлено піддаючи себе впливу шкідливих пестицидів. Він вказує на зростаючий сектор органічного вина як на безпечнішу альтернативу, наголошуючи на тому, що хороше вино може бути вироблене без токсичних хімікатів.

То чому ж ці пестициди потрапляють у наше вино? Вони використовуються садівниками для захисту виноградних лоз від шкідників, таких як комахи і грибки. Хоча це може допомогти у вирощуванні винограду, ці хімікати можуть залишитися в ґрунті, на винограді і, в кінцевому рахунку, у вині, яке ми п'ємо.

Складність ситуації, як пояснює Моул, полягає в тому, що ви не можете визначити, чи є у вашому вині залишки пестицидів, просто подивившись, спробувавши або понюхавши його. Він настійно радить усім вибирати органічні вина. Вони виробляються без пестицидів і синтетичних хімікатів і мають відповідне маркування.

У дослідженні, хоча й обмеженому за масштабами, перевіряли вина з різних країн і від різних виробників, доступні у великих супермаркетах. Це тривожний сигнал: порівняно з попередніми роками значно збільшилася кількість вин, що містять більше одного залишку пестицидів.

Моул вважає, що урядам слід розширити перевірку на наявність пестицидів не тільки у вині, а й у всіх продуктах. Заохочення органічного виробництва може знизити вплив цих залишків на населення, а також допомогти в досягненні екологічних цілей.

Але це дослідження не обмежується тільки винами. Вчені також склали список фруктів і овочів, у яких найімовірніша наявність кількох пестицидів, причому персики і нектарини очолюють цей список.

Це дослідження — не лише застереження для любителів вина, а й ширший заклик бути уважнішими до того, що ми споживаємо. Насолоджуючись келихом вина, ми, можливо, п'ємо небезпечні хімікати. Вчені вважають, що нам варто приділяти більше уваги органічним продуктам, причому не тільки винам, а й усьому раціону харчування.

Раніше Фокус писав про вино, що омолоджує шкіру в середньому віці і старше. Такі властивості приписують далеко не всім його сортам і за потенційним ключем до молодості, можливо, доведеться помандрувати.

Також Фокус писав про те, що вчені стверджують, що стійкості до алкоголю не існує. Дослідження показало, що люди, які сильно п'ють, п'яніють навіть гірше, ніж ті, хто вживає алкоголь набагато рідше.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.