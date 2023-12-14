Чоловік розірвав собі трахею стримуючи звичайний чих: моторошна і повчальна історія

Багато хто з нас звик легковажно ставитися до таких дій організму, як чхання, але процеси, що відбуваються в цей момент, можуть серйозно нашкодити нам під час спроби перешкоди.

Більшість із нас хоча б раз стримували чих, що наближається, думаючи, що дотримуються правил етикету або покращують гігієну. Але нещодавно сталася історія, яка може змінити вашу думку. Лікарі з Великої Британії зіткнулися з рідкісним і дещо вражаючим випадком: чоловік у віці 30 років буквально розірвав собі трахею, придушивши чхання, пише Gizmodo.

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Наше дихальне горло, або трахея, — це трубка, якою повітря надходить у легені. Зазвичай вона досить міцна. Але у випадку з цим чоловіком, коли він затиснув ніс і закрив рот під час чхання, тиск був занадто сильним. Це як перекрити сопло повітряної кульки під час її надування — повітря має кудись іти. У його ситуації він пробив дірку прямо в трахеї.

Такі травми зазвичай трапляються під час аварій або під час медичних процедур, а не при чханні. Лікарі були здивовані. Вони виявили його травму після того, як чоловік звернувся у відділення невідкладної допомоги з сильним болем у шиї. Комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія, виявили справжню причину болю.

На щастя, у цієї історії щасливий кінець. Чоловікові не знадобилася операція, тільки знеболювальні, ліки від алергії та кілька днів у лікарні для спостереження. Через п'ять тижнів він повністю одужав. Лікарі настійно порадили йому більше ніколи не стримувати чхання.

Цей випадок — перший у своєму роді, але це не єдина травма, пов'язана з чханням. Інші люди страждали від переломів ребер, розриву барабанних перетинок і навіть розриву кровоносних судин у мозку через стримуване чхання. Такі випадки неймовірно рідкісні, але вони підкреслюють важливий момент: чхання — це потужний, природний рефлекс, і ми не повинні його пригнічувати.

Отже, що ж робити замість того, щоб стримувати чих? Найкращий варіант — випустити його, але тактовно. Якщо ви турбуєтеся про поширення мікробів, чхайте в лікоть, а не в руку або відкрито. Так ви уникнете безладу і ризику травм, але при цьому не забуватимете про оточуючих.

Ця історія — не просто цікавий медичний випадок, це нагадування про те, що навіть наші повсякденні рефлекторні дії, як-от чхання, були точно налагоджені природою і протистояння їм може серйозно нам нашкодити. Тож наступного разу, коли ви відчуєте наближення чхання, згадайте цю історію і випустіть його.

Раніше Фокус писав про те, чого не варто робити, коли ви чхаєте. Хоча бажання затримати чхання іноді переборює інстинкти нашого організму, згідно з проведеними дослідженнями і практикою, цього не варто робити, адже на кону може бути навіть ваше життя.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі з'явилися пилкові бурі. Дослідники відзначають, що дедалі більша кількість людей стикаються з алергією.