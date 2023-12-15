Огидне місце в океані. Названо найспекотніше, найкисліше і найбідніше на кисень море на Землі

Дослідники виявили, що за останні чотири десятиліття ця морська територія зазнала неймовірних змін.

Саргасове море розташовується в Атлантичному океані й оперізує Бермудські острови, проте сьогодні воно переживає свої не найкращі часи: вчені виявили, що за останні 40 років воно стало на 30% кислішим, на 1 градус за Цельсієм теплішим і збідніло на кисень, пише Live Science.

Ба більше, результати нового дослідження показують, що з моменту вимірювань 1954 року Саргасове море біля Бермудських островів стало теплішим, кислішим і солонішим, ніж будь-коли за всю історію вимірювань. Тепер дослідники вважають, що виною всьому — зміни клімату, які обрушилися на планету через діяльність людини.

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Водночас найбільш бентежно виглядає те, що вплив цих значних змін Саргасового моря може мати далекосяжні наслідки. Відкриття було зроблено під час вивчення даних за десятиліття Бермудського дослідження атлантичних часових рядів (BATS). Фактично вона являє собою найтриваліший у світі запис океанографічних властивостей, що містить у собі глибоководні вимірювання в Атлантичному океані неподалік від Бермудських островів.

Дослідники побоюються, що ці кліматичні зміни можуть вплинути на всі океанські системи Землі, оскільки вода переноситься по всьому Світовому океану. Результати дослідження свідчать про те, що Саргасове море не тільки стає більш кислим і солоним, воно також втрачає кисень — 7% за останні 40 років.

За словами провідного автора дослідження, хіміка-океанографа Бермудського інституту океанології при Університеті штату Аризона Ніколаса Бейтса, вони з колегами також помітили, що ця ділянка океану сягнула свого температурного рекорду за останні 40 років, а можливо й більше.

Результати також свідчать про те, що кислотність Саргасового моря збільшилася на 30-40% за останні чотири десятиліття. Підвищення вмісту вуглекислого газу в атмосфері внаслідок спалювання викопного палива призводить до розчинення вуглекислого газу в океані. Це може підвищити його кислотність, оскільки розчинений газ перетворюється на вугільну кислоту, а також іони карбонату і водню.

Бейтс також зазначає, що кліматична криза, яка обрушилася на Землю, може мати найсильніший вплив на планету. Простими словами, якщо нагріти планету і змінити концентрацію парникових газів в атмосфері, також зміниться і глобальний колообіг води в кліматичній системі Землі. У результаті ці зміни можуть торкнутися морського життя, а також усього живого на планеті.

Бейтс підкреслив, що зміна клімату може по-різному вплинути на інші океанські системи, і який саме вплив спостережувані зміни справлять на місцеву екосистему Саргасового моря та океан загалом, досі незрозуміло.

Раніше Фокус писав про те, що вченим знадобилося 100 років, щоб знайти місце розмноження вугрів.