Крупний улов: під час рибалки батько з донькою знайшли затонулий у XIX ст. корабель (фото)

У Вісконсині батько з донькою виявили під час рибалки затонулий корабель. Учені вже встановили, що це 37-метровий корабель "Джордж Л. Ньюман"

У серпня Тім Воллак та його шестирічна донька Хенлі з Пештіго, штат Вісконсин, натрапили на історичний скарб під час риболовлі на озері Мічиган. Їхній гідролокатор зафіксував щось незвичайне, й вони поділилися фотографіями, підозрюючи, що це може бути затонуле судно, пише Daily Mail.

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Історичне товариство Вісконсина дізналося про знахідку і після того, як 4 грудня підводний дистанційний апарат дослідив місце знахідки, підтвердило, що об'єкт дійсно є залишками трищоглового дерев'яного вітрильника, зануреного під воду на глибину близько 3-х метрів. Археологи вважають, що це судно — "Джордж Л. Ньюман", 37-метровий корабель, який затонув під час руйнівної пожежі 152 роки тому, що забрала життя до 1 500 осіб.

Дивовижно, але корабель був захований у всіх на виду, в місці, яке часто відвідують люди. Тім Воллак сказав: "Я був здивований, що ніколи не бачив його раніше".

Екіпаж "Джорджа Л. Ньюмана", намагаючись врятуватися від густого диму Великої пожежі Пештіго, сів на мілину на південно-східній точці Зеленого острова 8 жовтня 1871 року. Доглядач маяка врятував екіпаж, який залишався на острові Грін-Айленд протягом тижня, рятуючи все, що міг, перш ніж покинути судно, яке з часом засипало піском і про яке забули.

Тамара Томсен, морський археолог Історичного товариства Вісконсина, наголосила на важливості знахідки, зазначивши, що корабель, побудований у 1855 році, є досить старим для корабельних аварій Вісконсина. Зв'язок із пожежею Пештіго додає йому особливого історичного значення.

4 грудня підводний дистанційний апарат дослідив місце знахідки Фото: Facebook/Wisconsin Historical Society

Історичне товариство Вісконсина планує провести повторне обстеження затонулого корабля наступної весни, можливо, з метою внесення його до Національного реєстру історичних місць. Тім Воллак, розмірковуючи про їхню унікальну знахідку, зауважив: "Я не знаю, як ми її перевершимо", висловивши своє захоплення можливістю відкриття нових корабельних аварій у майбутньому.

Пожежа Пештіго, яка вважається найсмертоноснішою лісовою пожежею в історії США, почалася через залізничників, які розчищали землю під колії. Вона швидко охопила 1,5 мільйона акрів землі, спаливши частини округів Дор і Кевоні та знищивши Пештіго протягом години.

Це нещодавнє відкриття послідувало за іншою визначною знахідкою, зробленою три місяці тому, де знайшли шхуну, яка затонула в озері Мічиган у 1881 році, з речами екіпажу, що залишилися неушкодженими. Історики привітали цю знахідку як чудове відкриття, що проливає світло на незліченну кількість кораблів, які зустріли свою долю у Великих озерах, починаючи з 1600-х років.

Дивуючись цим випадковим знахідкам, ми нагадуємо собі про багату історію, заховану під водою, яка чекає на безстрашних дослідників, таких як Тім і Хенлі Воллак, щоб підняти її на поверхню.

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