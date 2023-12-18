Полюбляєте піцу і картоплю фрі: вчені кажуть, що в цьому винна Чорна смерть

Дослідники з'ясували, як на сучасне людство вплинула друга пандемія чуми.

Дослідження людського мікробіома показало, що Чорна смерть або чума могла посприяти нашій сьогоднішній любові до нездорової їжі, пише DailyMail.

Друга пандемія чуми, яка сталася в середині XIV століття, також відома як Чорна смерть, вбила до 60% людей у Європі та змінила хід історії. Спершу чума викликала лихоманку, занепад сил і блювоту, а після — хворобливі пухлини, звані бубонами, на стегнах, шиї, пахвах і в паху.

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Тепер же експерти припускають, що вплив Чорної смерті був набагато більшим, ніж здавалося. Пандемія чуми могла стати причиною нашої сьогоднішньої любові до нездорової їжі через зміни в гігієні та харчуванні, що відбулися в той період.

Аналіз затверділих (кальцинованих) зубних бляшок скелетів, що охопив тисячі років, показав, що бактерії, які домінують у нашій ротовій порожнині, пов'язані з дієтою з низьким вмістом клітковини та високим вмістом вуглецю, а також споживанням молочних продуктів.

Фото: чума

Усі ці характеристики підходять під сучасне визначення нездорової їжі, і Чорна смерть могла спровокувати домінування вищезазначених бактерій.

Особлива суміш бактерій, яка називається мікробіомом, пов'язана з нашим здоров'ям: імунітетом, серцем, мозком, але також може спричиняти і деякі захворювання.

Дослідження було опубліковано в журналі Nature Microbiology, його провела команда вчених із Пенсільванського державного університету в США та Університету Аделаїди в Австралії.

"Сучасний мікробіом людини пов'язаний із широким спектром хронічних захворювань, включно з ожирінням, серцево-судинними захворюваннями та поганим психічним здоров'ям. Розуміння походження цих мікробних спільнот допоможе нам у лікуванні цих захворювань", — каже професорка Лаура Вейріч.

Вони та її команда зібрали зразки із зубів 235 осіб, похованих у 27 археологічних об'єктах Англії та Шотландії, у період з 2200 р. до н.е. по 1835 р. н.е. Далі вчені ідентифікували в зубах 954 види мікробів, які розділилися на дві окремі спільноти бактерій.

В одній групі бактерій домінував вид Streptococcus, який поширений у роті сучасних людей, а в іншій — Methanobrevibacter, який здебільшого вважається вимерлим.

Результати аналізу показали, що майже 11% виявлених варіацій мікробіомів можна пояснити змінами в історії людства, включно з Чорною смертю.

"Ми знаємо, що ті люди, яким вдалося пережити другу пандемію чуми, від самого початку були більш заможними і могли собі дозволити калорійну їжу. Можливо, що пандемія спричинила зміни в раціоні людей, які, своєю чергою, вплинули на склад їхнього мікробіома порожнини рота. Це перший випадок, коли наука знайшла докази, що на мікробіом у нашому організмі могли вплинути такі події, як давні пандемії", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, вчені з'ясували, звідки насправді прийшла чума, що спустошила Римську імперію. Вони з'ясували, чи справді одна з країн Африки була джерелом страшної хвороби, що поширилася Середземномор'ям у давнину.