Дивні та красиві полярні сяйва виникають на планетах біля мертвих зірок

Незвичайні полярні сяйва, схожі на земні, можна виявити на планетах, які обертаються навколо особливого типу нейтронних зірок.

На Землі полярні сяйва виникають унаслідок впливу на нашу атмосферу заряджених частинок, які прилітають від Сонця. Ці частинки змушують гази в атмосфері світитися і в результаті можна спостерігати барвисте явище. Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вважають, що схожі полярні сяйва виникають на планетах, що обертаються навколо пульсарів. І ці явища можна виявити, пише ScienceAlert.

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Коли помирає масивна зірка, яка вже не може створювати важкі хімічні елементи під час термоядерного синтезу в ядрі, то відбувається вибух наднової. Зірка вибухає і майже повністю розлітається на частини, залишаючи після себе лише дуже щільне ядро, яке складається здебільшого з нейтронів. Це нейтронна зірка, яка дуже швидко обертається навколо своєї осі. Якщо така зірка періодично випускає в космос потоки випромінювання різного типу, то вона називається пульсаром.

За допомогою моделювання вчені припустили, що на планетах, які обертаються навколо пульсарів, виникають дивні полярні сяйва, які чимось схожі на земні.

За допомогою моделювання вчені припустили, що на планетах, які обертаються навколо пульсарів, виникають дивні полярні сяйва, які чимось схожі на земні Фото: Universe Today

Навколо більшості пульсарів не обертаються планети, але припускають, що приблизно навколо 0,5% пульсарів знаходяться планетарні супутники. Учені створили моделювання магнітної взаємодії пульсарів та їхніх планет для того, щоб оцінити кількість електромагнітного випромінювання, що випускається.

У своєму дослідженні вчені звернули увагу на мілісекундні пульсари та планети навколо них, і розглянули потенційні варіанти виявлення планет за допомогою радіовипромінювання. Дослідники вивчили дві потенційні планети, які не мають власного магнітного поля. Один об'єкт має провідну поверхню, а другий — електрично незаряджену поверхню.

Вчені припустили, що частота щільності потоку випромінювання буде вищою за рівень, який поглинатиметься плазмою, але нижчою за рівень, який блокуватиметься іоносферою планети. У результаті так і сталося. Як показало моделювання, планети, що обертаються навколо мілісекундних пульсарів можна побачити за допомогою сучасних радіотелескопів. І звичайно ж на них можна виявити полярні сяйва.

Як уже писав Фокус, вчені створили новий метод для виявлення темної матерії і вважають, що вона викликає світіння нічного боку Юпітера.

Також Фокус писав про те, що внаслідок впливу потоку сонячних частинок магнітосфера й атмосфера Марса значно збільшилися в розмірах.