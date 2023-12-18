Сніговий секрет. Учені розповіли, чому не існує однакових сніжинок (фото)

Розвиток снігових кристалів є складним, але детермінованим процесом.

За словами вчених, дійсно шанси побачити дві однакові сніжинки в природі практично дорівнюють нулю. Це пов'язано з тим, що процес їх формування дуже специфічний, пише IFLScience.

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Сніжинками називаються снігові кристали, які формуються за певною схемою залежно від температури і є результатом перетворення водяної пари на лід, тобто вода не проходить рідку фазу. Якщо крапля води замерзає, то утворюється те, що відомо, як мокрий сніг.

Формування найбільших снігових кристалів може зайняти до 45 хвилин, що дає змогу змінити умови навколишнього середовища та вплинути на їхній розвиток. Виявляється, класична шестикутна форма сніжинок, яка багатьом відома, є лише однією з багатьох форм, які можуть набувати снігові кристали.

Процес формування сніжинки Фото: IFLScience

Сніжинки розвиваються поетапно, поступово збільшуючись у діаметрі в міру появи нових елементів, а шестикратна симетрія, яку ми бачимо в снігових кристалах, зумовлена тим, як молекули води розташовані всередині решітки.

За словами Кеннета Ліббрехта з Каліфорнійського технологічного інституту, більшість сніжинок мають шестикутну форму, але іноді вони мають більш трикутну форму, а в рідкісних випадках вони являють собою майже ідеальні рівносторонні трикутники. Трикутні сніжинки з'являються, тому що для їхнього виникнення потрібна температура мінус 14 градусів Цельсія і правильна вологість.

За словами вченого, снігові кристали падають вниз по-різному і на них впливають різні умови навколишнього середовища, тому вони набувають різної форми. Як каже Ліббрехт, виходячи з цього шанси отримати дві однакові сніжинки в дикій природі майже дорівнюють нулю. Це можна зробити тільки в лабораторних умовах.

Шанси отримати дві однакові сніжинки в дикій природі майже дорівнюють нулю. Це можна зробити тільки в лабораторних умовах Фото: IFLS

Дуже малоймовірно, що дві сніжинки в дикій природі впадуть однаково, зіткнуться з однаковими умовами в один і той самий час і набудуть однакової структури.

"У лабораторії я можу змусити дві сніжинки змінитися, і вони зміняться однаково одночасно. Це говорить про те, що ріст снігових кристалів є детермінованим. Багато в чому це визначається зовнішніми умовами, і якщо забезпечити такі умови, то можна отримати дуже схожі один на одного снігові кристали", — каже Ліббрехт.

Також Фокус писав про те, наскільки великими можуть бути сніжинки, і яка вважається найбільшою. Найбільша сніжинка мала ширину майже 40 см, але насправді це не зовсім сніжинка в загальному розумінні цього слова.

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