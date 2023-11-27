Головний атрибут зими: наскільки великими можуть бути сніжинки та яка вважається найбільшою

Найбільша сніжинка мала ширину майже 40 см, але насправді це не зовсім сніжинка в загальному розумінні цього слова.

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1887 року Метт Коулман, власник ранчо в штаті Монтана, помітив величезні сніжинки, що впали на одне з його пасовищ. Тоді фермер заявив, що за розміром сніжинки були більшими, ніж каструля для молока. Вважається, що ці сніжинки мали ширину 38 см і товщину 20 см. Фотографічних підтверджень цього факту немає, але на сьогодні це найбільші сніжинки з усіх зареєстрованих. Але виникає питання: чи можливо взагалі, щоб одна сніжинка мала такий розмір? І наскільки величезна сніжинка справді може сформуватися? Про це пише Live Science.

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За словами фізика Кеннета Ліббрехта з Каліфорнійського технологічного інституту, що в США, такі величезні сніжинки можна зустріти дуже рідко, але це не означає, що вони не можуть досягти гігантського розміру. Це пов'язано з тим, що існує поширена хибна думка щодо того, чи робить сніжинку справжньою сніжинкою.

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За словами Ліббрехта, коли люди говорять про сніжинки, насправді вони мають на увазі кристали снігу, що являють собою поодинокі кристали льоду, всередині яких молекули води шикуються в шестикутний візерунок, що змушує їх демонструвати характерну симетрію, яка всім знайома. З іншого боку, сніжинки можуть складатися як із окремого кристала снігу, так і з сотень і навіть тисяч таких кристалів, які злипаються в повітрі, коли падають на землю.

Коли люди говорять про сніжинки, насправді вони мають на увазі кристали снігу, що являють собою поодинокі кристали льоду, усередині яких молекули води шикуються в шестикутний візерунок... Фото: УНІАН

Учений вважає, що, можливо, власник ранчо в штаті Монтана майже 140 років тому побачив насправді просто купу кристалів льоду, які злиплися разом і утворили одну величезну сніжинку. Але зазвичай розмір такого кристала набагато менший.

За словами Ліббрехта, найбільшим сніговим кристалом, який йому вдалося виявити під час дослідження такого типу опадів як падіння снігу, мав ширину приблизно 10 мм. Порівняно з іншими сніговими кристалами це був справжній гігант.

У лабораторних умовах, де немає вітру, який може подрібнювати кристали снігу, і де температура підтримується на рівні мінус 15 градусів за Цельсієм, такі кристали легко отримати. За словами фізика, 10 мм — це приблизно найбільший розмір, який можуть мати снігові кристали.

Причина, через яку снігові кристали досягають такого розміру, пов'язана з вітром. Річ у тім, що такі великі кристали є досить крихкими. Якщо дме сильний вітер, то вони розпадаються. Тому їх рідко можна побачити в природі. Незалежно від розміру, сніжинки можуть мати не тільки шестикутну форму, а й безліч інших форм.

Якщо від снігу перейти до математики, то Фокус уже писав про те, яке просте число зараз вважається найбільшим за кількістю цифр у ньому. Воно має понад два десятки мільйонів цифр.

Також Фокус писав про те, що в полярних регіонах Меркурія астрономи виявили унікальні льодовики. Дослідники припускають, що тут можуть бути умови для виникнення та підтримки позаземного мікробного життя.