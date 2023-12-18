Простий і доступний спосіб підтримання здоров'я мозку: вчені розкрили переваги тайцзи

Нове дослідження вчених вивчило вплив легких фізичних вправ на мозок літніх людей з ранніми ознаками когнітивних порушень і зробило обнадійливі висновки.

Тайцзи, м'який і доступний вид фізичних вправ, виявився пов'язаний зі значним поліпшенням функцій мозку, особливо у тих, хто відчуває ранні ознаки когнітивного старіння. Цей цікавий результат було отримано під час дослідження, проведеного в жовтні 2023 року. У дослідженні взяли участь 300 осіб у віці в середньому 75 років, кожен з яких страждав легкими когнітивними порушеннями або мав проблеми з пам'яттю, пише Best Life.

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Учасники проходили тест на когнітивне здоров'я до і після шести місяців занять тайцзи двічі на тиждень. Результати виявилися обнадійливими: учасники поліпшили свої показники на 1,5 бала. Це можна порівняти зі зменшенням віку мозку на три роки.

Цікаво, що під час дослідження було відзначено ефективність спрощеної версії тайцзи, відомої як тайцзицюань, особливо корисною для літніх людей і тих, хто страждає руховими розладами. Ця версія вирізняється низьким ударним навантаженням, повільними й обдуманими рухами, зосередженими на розслабленні м'язів і м'яких рухах суглобів. Науковці зазначають, що ці рухи кругові та не форсовані, що забезпечує низький ризик травм.

Ключовим аспектом тайцзи є запам'ятовування рухів, що саме по собі є розумовою вправою. Однак автори дослідження виявили, що включення в заняття тайцзи додаткових вправ на розвиток пам'яті може подвоїти його когнітивні переваги. Наприклад, в учасників, які поєднували фізичні рухи із завданнями на пам'ять, такими як написання слів вперед і назад, середній бал у тесті на когнітивне здоров'я збільшився на три пункти. Елізабет Екстром, докторка медицини, одна з авторів дослідження, прокоментувала це так: "Ми щойно подарували вам шість додаткових років когнітивної функції", підкресливши значний вплив такого комбінованого підходу.

Крім когнітивних переваг, тайцзи також відомий тим, що покращує м'язову силу, гнучкість, рівновагу і здоров'я серця. Це сприяє зниженню ризику травм і хронічних захворювань. Крім того, тайцзи сприяє розвитку усвідомленості і може позитивно впливати на психічне здоров'я, включно зі зниженням рівня депресії та тривожності, як показало дослідження, опубліковане в Міжнародному журналі екологічних досліджень і громадської охорони здоров'я.

З огляду на ці численні переваги для здоров'я, тайцзи є перспективним варіантом вправ для тих, хто прагне зберегти або поліпшити своє когнітивне та фізичне здоров'я, особливо в більш зрілому віці. Однак, як і у випадку з будь-якими новими вправами, перед початком занять важливо проконсультуватися з лікарем, щоб переконатися, що вони відповідають індивідуальним потребам і стану здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.