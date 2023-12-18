Підраховано ідеальну кількість вправ для омолодження: вчені представили результати

Нове дослідження вчених виявило найважливіший баланс та інші чинники, що сприяють тривалій тривалості життя і здоровішому старінню.

Дослідники з Університету Ювяскюля, Фінляндія, під час захопливого вивчення того, як вибір способу життя впливає на його тривалість, дійшли цікавих висновків. Дослідження, яке поки що перебуває на стадії рецензування, присвячене складному взаємозв'язку між фізичними вправами і тривалістю життя, і показує, що, хоча залишатися активним дуже важливо, інші аспекти здорового способу життя можуть відігравати ще більшу роль, пише Medical News Today.

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В основі дослідження лежить питання про те, чи є лише фізична активність ключем до довшого життя. Провідна дослідниця Анна Канкаанпяя була заінтригована попередніми результатами, які натякали на те, що генетичні фактори відіграють певну роль у користі фізичних вправ. Ця цікавість спонукала її команду провести всебічний аналіз, використовуючи дані понад 11 000 дорослих близнюків з Фінської когорти близнюків.

Дослідження тривало 45 років, протягом яких учасники відстежували рівень фізичної активності та смертності. Цікаво, що результати показали, що в тих, хто вів малорухливий спосіб життя, був найвищий рівень смертності: майже 40 % цієї групи померли до 2020 року. Навпаки, у тих, хто був помірно або високо активний, ризик померти від будь-якої причини був на 15-23 % нижчим, ніж у їхніх однолітків, які ведуть малорухливий спосіб життя.

Але справа не тільки в тому, щоб залишатися активним. Дослідники враховували й інші фактори способу життя, як-от індекс маси тіла (ІМТ), стан здоров'я, вживання алкоголю та звичка палити. При врахуванні цих чинників смертність у групі, що веде малорухливий спосіб життя, значно знизилася. Це свідчить про те, що фізична активність може бути радше показником загального здорового способу життя, ніж прямою причиною збільшення тривалості життя.

Дослідження також показало несподіваний поворот. Як у групі сидячих, так і в групі високоактивних людей спостерігалися ознаки прискореного біологічного старіння порівняно з тими, хто був помірно активний. Це відкриває нові можливості для досліджень, зокрема для розуміння того, чому інтенсивна фізична активність не завжди може бути корисною в довгостроковій перспективі.

Експерти, які проаналізували дослідження, зазначили, що хоча фізичні вправи корисні, їх не слід розглядати як панацею від шкідливих звичок. Регулярні фізичні вправи важливі, але вони не скасовують негативних наслідків неправильного харчування, паління або відсутності контролю над такими захворюваннями, як високий кров'яний тиск або діабет. Це відповідає загальноприйнятому розумінню того, що поєднання боротьби з ожирінням, підтримання нормального кров'яного тиску, відмови від куріння, контролю діабету та лікування підвищеного рівня холестерину є ключем до кращого здоров'я.

Крім того, в дослідженні підкреслюється, що деякі фізичні вправи безперечно кращі, ніж їх відсутність. Це перегукується з результатами нещодавніх досліджень, які засвідчили, що помірні фізичні навантаження можуть принести значну користь здоров'ю, і немає необхідності прагнути до екстремальних рівнів фізичної активності.

Незважаючи на те, що результати дослідження інтригують, вони відображають насамперед особливості фінського населення і не можуть бути безпосередньо застосовні до інших демографічних груп. Майбутні дослідження могли б виграти від вивчення більш різноманітних груп населення, щоб побачити, наскільки ці закономірності вірні в усьому світі.

Це дослідження, проведене у Фінляндії, додає важливий фрагмент до надскладної головоломки довголіття. Воно дає змогу припустити, що збалансований, помірний підхід до фізичної активності в поєднанні з іншими варіантами здорового способу життя може стати ключем до довшого та здоровішого життя.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.