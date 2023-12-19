Секретний китайський космічний літак вивів на орбіту 6 загадкових об'єктів: що відомо

Деякі з цих об'єктів, схоже, передають сигнали.

Через 4 дні після запуску в космос секретний китайський космічний літак під назвою "Шеньлун" вивів на орбіту 6 загадкових об'єктів. Астрономи-аматори, які стежать за переміщенням супутників на низькій навколоземній орбіті, зафіксували сигнали, які випускають деякі з виведених у космос об'єктів, пише Space.

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Секретний космічний літак "Шеньлун" вирушив на орбіту 14 грудня, і кілька днів астрономи-аматори уважно стежили за переміщенням літального апарат, про який практично немає жодної інформації. Відомо лише, що це вже третя місія для космічного літака КНР, і, згідно з повідомленням китайських ЗМІ, він призначений для проведення наукових експериментів.

Серед тих, хто кілька днів стежив за космічним літаком "Шеньлун", був і астроном-аматор Скотт Тіллі, який відстежує рух супутників на низькій навколоземній орбіті. За його даними, літак вивів у космос 6 загадкових об'єктів, які він позначив, як Об'єкт A, B, C, D, E і F.

За словами Тіллі, схоже, що деякі з цих об'єктів випускають сигнали, які схожі на ті, що випускали інші невідомі об'єкти, виведені в космос літаком "Шеньлун" під час попередніх місій.

Через 4 дні після запуску в космос секретний китайський космічний літак під назвою "Шеньлун" вивів на орбіту 6 загадкових об'єктів Фото: space.com

Тіллі вказує на те, що сигнали Об'єкта А більше нагадують сигнали з минулих місій тим, що вони модулюються обмеженим обсягом даних. Але це тільки припущення, каже астроном. Водночас, як зазначає Тіллі, Об'єкти D і E, схоже, випускають сигнали без будь-яких даних.

Астроном-аматор вважає, що, на відміну від сигналів, які виходили від об'єктів у минулих місіях китайського космічного літака, що мали постійну періодичність і довгу тривалість, сигнали нових об'єктів зовсім інші.

Інші астрономи-аматори, як і Тіллі, після аналізу вихідних сигналів дійшли висновку, що їх випускають або самі загадкові об'єкти, або щось, що розташоване поруч із ними.

Таких висновків вони дійшли на підставі спостереження за рухом об'єктів і на підставі того, що жодні інші відомі об'єкти не перебували в тому місці, куди були спрямовані антени. Також експерти, які відстежують супутники, вважають, що модуляція сигналів загадкових об'єктів є унікальною та не схожою на інші подібні сигнали космічних апаратів. Таку частоту сигналів спостерігали тільки під час минулих місій китайського космічного літака.

Тіллі вважає, що літак "Шеньлун", як і минулі 2 рази, був виведений на ту саму орбіту, але радіосигнали, що виходять або від нього або від загадкових об'єктів, які літак вивів у космос, відрізняються.

Китайський секретний космічний літак уперше відправився в космос у вересні 2020 року, а друга місія відбулася в серпні 2022 року. Під час цих місій уже фіксували доставку на орбіту невідомих об'єктів невеликого розміру. Тоді експерти припустили, що це можуть бути невеликі супутники або експериментальні технології, перевірка яких відбулася в космосі.

Нагадуємо, що в США є подібний секретний космічний літак під назвою X-37B, який створений компанією Boeing. Але про нього, як і про його китайського "колегу", також мало що відомо. Ще 13 грудня цей літак мав полетіти на орбіту, але через невідомі технічні труднощі політ скасували. Тепер же стало відомо, що Космічні сили США збираються відправити X-37B всьоме в космос 28 грудня цього року.

У США є подібний секретний космічний літак під назвою X-37B, який створений компанією Boeing Фото: Boeing

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