Вони все пам'ятають. Учені виявили унікальну особливість у людиноподібних мавп (фото)

Дослідження показало, що бонобо і шимпанзе можуть пам'ятати інших представників свого виду понад 25 років.

Вчені з Каліфорнійського університету в Берклі, США, провели нове дослідження, присвячене людиноподібним мавпам. Зокрема, дослідження стосувалося бонобо (карликові шимпанзе) і шимпанзе. Виявилося, що ці мавпи мають довготривалу пам'ять, пише Daily Mail.

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Учені використовували інфрачервоні камери стеження за очима, щоб записати, куди дивилися примати, коли їм показували зображення інших бонобо або шимпанзе. На одній фотографії був зображений незнайомий примат, а на іншій — бонобо або шимпанзе, з яким учасник дослідження в якийсь момент життя свого життя був знайомий протягом року.

Учені виявили, що мавпи значно довше затримували погляд на зображеннях тих приматів, з ким вони зустрічалися раніше, що, як припускають учені, вказує на те, що мавпи пам'ятають своїх "друзів". Також учені з'ясували, що мавпи набагато довше дивилися на тих представників свого виду, з якими в них були дуже хороші стосунки.

Наприклад, під час дослідження, самці бонобо показали фотографії її сестри та племінника, яких мавпа не бачила понад 25 років. У результаті мавпа надовго затримала погляд на обох фотографіях.

Наприклад, під час дослідження, самці бонобо показали фотографії її сестри та племінника, яких мавпа не бачила понад 25 років. У результаті мавпа надовго затримала погляд на обох фотографіях Фото: Daily Mail

За словами авторів дослідження, ці тварини добре знають одна одну. Достеменно не відомо, як саме зберігається в пам'яті приматів ця інформація, але вони пам'ятають одне одного багато років. Це дослідження показало не те, наскільки люди відрізняються від мавп, а те, наскільки люди схожі на них і наскільки мавпи схожі на нас, кажуть учені.

За словами авторів дослідження, ці тварини добре знають одна одну. Достеменно не відомо, як саме зберігається в пам'яті приматів ця інформація, але вони пам'ятають один одного багато років Фото: Daily Mail

Попередні дослідження показали, що дельфіни можуть розпізнавати сигнали один одного протягом 20 років. Досі це була найдовша довготривала довготривала пам'ять, яка стосується представників свого виду, коли-небудь виявлена у тварин, які не є людьми. Тепер же вчені виявили більш довготривалу соціальну пам'ять.

Результати дослідження також підтверджують теорію про те, що довготривала пам'ять у людей, шимпанзе і бонобо, ймовірно, походить від спільного предка, який жив у період між 6 і 9 млн років тому.

Як уже писав Фокус, вчені показали обличчя далекого предка Homo Sapiens. Вимерлий вид приматів жив на Землі близько 12 млн років тому.

Також Фокус писав про смертельно небезпечне покриття тіл отруйних павуків тарантулів і про те, чому вони такі волохаті. Тарантули використовують своє "волосся" для виконання дуже різних завдань.