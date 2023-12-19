Давно спантеличують вчених: неінвазивні методи розкривають втрачені деталі про древні малюнки

Дослідження палеолітичних малюнків у печері Фон-де-Гом, Франція, завершилися. З 2020 року вчені застосовували неінвазивні методи, щоб точно датувати зображення, і тепер стали ближчі до своєї мети.

У французькому регіоні Дордонь понад 200 печер прикрашені яскравим палеолітичними малюнками, але таємниця їхнього віку давно спантеличує науковців. Пігментація малюнків, отримана з матеріалу на основі оксидів заліза або марганцю, перешкоджала спробам радіовуглецевого датування, тому їх зазвичай відносять до магдалинської культури, що існувала від 12 000 до 17 000 років тому, пише Phys.org.

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Дослідницька група з Центру досліджень і реставрації музеїв Франції (Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France) зробила відкриття в печері Фон-де-Гом у Дордонь, де знаходиться 80 малюнків бізонів та інших тварин, зокрема оленів, коней, мамонтів і невідомих істот. Їхні знахідки, опубліковані в наукових звітах під назвою "Перше відкриття доісторичного печерного мистецтва на основі деревного вугілля в Дордоньї", стали важливою віхою для ентузіастів археології.

Дослідження команди, розпочаті наприкінці лютого 2020 року, призвели до виявлення малюнків вугіллям у головних галереях печери. Печера Фон-де-Гом, яку часто називають "Печерою бізонів", зачаровує своїм багатим гобеленом стародавніх зображень.

Мистецтво, представлене в печері, включає зображення бізонів у різних відтінках, від чорного і коричневого до червоного і жовтого. Примітно, що деякі бізони зображені лише в чорному і червоному кольорах. Ще в 1902 році хімік Анрі Муассан проаналізував зразки барвників, виявивши компоненти оксиду заліза та марганцю. Однак сувора охорона нині обмежує відбір зразків на об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Щоб подолати ці обмеження, дослідники застосували неінвазивні аналітичні методи, зокрема фотографування у видимому та інфрачервоному світлі, портативну рентгенівську флуоресценцію (pXRF) та портативну мікрораманівську спектроскопію. Ці методи дозволили виявити малюнки на основі вуглецю під малюнками, створеними пігментами на основі оксидів заліза та марганцю.

Дослідники застосували неінвазивні аналітичні методи, зокрема фотографування у видимому та інфрачервоному світлі Фото: Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-47652-1

Зображення фальшивої кольорової інфрачервоної фотографії (FCIR), отримані шляхом накладання зображень у видимому та інфрачервоному діапазонах, відіграли ключову роль у диференціації матеріалів, використаних у малюнках.

Мікрораманівська спектроскопія дозволила виявити сполуки на основі вуглецю, визначивши конкретні мінералогічні фази пігментів. Тим часом за допомогою РФА можна було розрізнити різні сполуки оксиду марганцю, зображені на чорних фігурах.

Це революційне відкриття не лише відкриває нові можливості для радіовуглецевого датування, але й поглиблює наше розуміння етапів створення цих стародавніх творів мистецтва. Порівнюючи регіональні відмінності, дослідники відзначають інтригуючі зв'язки між чорним пігментом у Фон-де-Гом та сусідньому Руффіньяку, а також варіації пігментів оксиду марганцю між Фон-де-Гом та знаменитою печерою Ласко.

Дослідження малюнків вугіллям у Фон-де-Гом відкриває захоплюючі перспективи для вдосконалення методів датування, поглиблення знань про етапи створення та сприяння точному міжрегіональному порівнянню. Оскільки ці стародавні малюнки продовжують захоплювати нашу уяву, кожне відкриття наближає нас до розгадки загадкових історій, прихованих у печерах Дордонь.

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