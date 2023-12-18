Неолітичне місто на дні альпійського озера: вчені дослідили "швейцарський Стоунгендж"

Дослідники підрахували, що понад 80 000 тонн каміння перевезено і використано для створення більш ніж 200 з цих кам'яних каїрнів. Це приголомшлива кількість, яка робить ці споруди одним із найбільших відомих доісторичних будівельних майданчиків в Європі.

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Команда Баварського товариства підводної археології досліджує стародавні кам'яні споруди, що пролежали на дні Боденського озера понад 5 000 років. Боденське озеро — це величезне озеро, розташоване між Німеччиною, Австрією та Швейцарією, і в його глибинах лежать ці незвичайні кам'яні каїрни, створені людиною, пише HeritageDaily.

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Вони знаходяться на глибині від чотирьох до шести метрів під поверхнею води, простягаючись між містами Романсгорн та Альтнау. Після оголошення про їхнє відкриття у 2019 році їх назвали "швейцарським Стоунгенджем".

Група фахівців з Археологічного бюро швейцарського кантону Тургау раніше підтвердила, що ці кам'яні споруди точно створили людини, оскільки їх встановили на післяльодовикових озерних відкладеннях, а не перенесло зсувом льодовикових уламків.

Дослідники підрахували, що понад 80 000 тонн каміння перевезено і використано для створення більш ніж 200 з цих кам'яних каїрнів. Це приголомшлива кількість, яка робить ці споруди одним із найбільших відомих доісторичних будівельних майданчиків в Європі.

Одну з цих споруд, розташовану між Ліндау і Вассербургом, датують періодом неоліту, а саме між 3500 і 3200 роками до нашої ери. Але ось що цікаво: фахівці досі не виявили, тим, навіщо ці пам'ятники взагалі побудовані.

Нещодавно команда дайверів, до складу якої входять технічні майстри та підводні археологи, об'єдналася з Баварським державним управлінням з охорони пам'яток. Вони зробили кілька знімків групи кам'яних каїрнів, сподіваючись створити детальну фотомозаїку для подальшого аналізу за допомогою фотограмметрії.

Тобіас Пфледерер, який очолює цю команду, має теорію. Він вважає, що ці стародавні споруди могли слугувати платформами, пов'язаними з якимось поховальним ритуалом на березі озера. Цікаво, що цю ідею також поділяє група швейцарських дослідників.

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Урс Лойцінгер з Бюро археології Тургау додав: "Можна припустити, що ці пам'ятники можуть бути платформами. Цілком можливо, що вздовж берега озера існували платформи, що виступали з води як штучні острівці, на яких відбувалися ритуальні дії для церемонії поховання. Перехід із суші у воду був би центральним елементом ритуалу".

Найцікавіше те, що це дослідження все ще триває, і нам ще багато чого належить відкрити. Але якщо ці теорії підтвердяться, це може змінити наше розуміння давніх ритуалів і церемоній. Крім того, це незвичайний погляд на життя і вірування людей тисячолітньої давнини.

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