У вогнегасниках виявили речовини, що викликають рак: учені розповіли, хто в зоні ризику

Нове дослідження виявило "вічні хімікати", які ставлять певну групу людей під загрозу розвитку онкологічних захворювань.

Під час нещодавнього дослідження вчені виявили дещо цікаве в деяких хімічних речовинах, які часто трапляються в протипожежній піні, і на це варто звернути увагу, особливо пожежникам і тим, хто часто піддається впливу цих елементів, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Йдеться про пер- і поліфторалкільні речовини (ПФАР), які часто називають "вічними хімікатами" через їхню стійкість у навколишньому середовищі. Ці речовини використовуються не тільки в протипожежній піні завдяки своїм вогнестійким властивостям, а й у багатьох повсякденних продуктах. Проблема в тому, що, потрапивши в навколишнє середовище, вони не так легко руйнуються, а отже, можуть накопичуватися з часом.

Дослідники з Єльського університету виявили, що ці хімічні речовини ПФАВ можуть відігравати роль у розвитку колоректального раку (КРР). Це особливо важливо для пожежників, у яких рівень ПФАР у крові вищий, ніж у населення загалом, і які частіше хворіють та помирають від різних видів раку, включно з КРР.

У лабораторії команда дослідників піддала клітини раку товстої кишки впливу двох поширених типів ПФАВ і помітила, що ці клітини стали більше рухатися. Такий посилений рух, або рухливість, часто є ознакою того, що рак може поширитися в інші частини тіла — цей процес відомий як метастазування.

Що ж відбувається в цей момент? Щоб зрозуміти це, дослідники використовували метод, званий метаболомікою. Це ніби знімок усіх малих молекул (метаболітів) у клітині в певний момент часу. Цей знімок може показати, як вплив певних хімічних речовин, наприклад ПФАР, змінює поведінку клітини. У цьому дослідженні вплив ПФАВ, мабуть, змінив важливі клітинні метаболіти і сигнальні білки, які зазвичай беруть участь у зупинці поширення раку.

У дослідженні використовувалися два типи клітин КРР. Один тип мав нормальний ген KRAS, а інший — мутацію в цьому гені, яка часто пов'язана з більш агресивними формами КРР. Цікаво, що клітини, які мутували, показали більш значні зміни під час впливу ПФАР, що дає змогу припустити, що деякі типи раку можуть бути більш вразливими для цих хімікатів.

Незважаючи на значущість цих результатів, важливо пам'ятати, що вони засновані на лабораторних експериментах. Це означає, що вчені не можуть безпосередньо стверджувати, що такі ж ефекти спостерігатимуться у людей. Однак розуміння того, як ПФАР можуть впливати на ракові клітини, є першим важливим кроком у вивченні потенційних ризиків, пов'язаних із цими хімічними речовинами, особливо для людей із високим рівнем впливу, таких як пожежники.

Дослідники підкреслюють важливість моніторингу рівня ПФАР у людей з високим рівнем впливу і говорять про необхідність проведення додаткових досліджень, зокрема клінічних. Це може допомогти в розробці стратегій зі зниження потенційного ризику для здоров'я, пов'язаного з впливом ПФАР, особливо для представників професій, схильних до високого ризику.

Раніше Фокус писав про те, що хімікат з хімчистки може бути основною причиною хвороби Паркінсона. Речовина трихлоретилен, яку колись широко використовували в найрізноманітніших галузях — від виробництва кави без кофеїну до рідин для корекції друкарських машинок, у новому дослідженні було названо потенційною причиною багатьох випадків хвороби Паркінсона.

Також Фокус писав про те, як вживання картопляного соку може допомогти в боротьбі з раком. Вчені з Познані виявили, що перетравлення картопляного соку може допомогти при запаленні кишечника і навіть у боротьбі з онкологічним захворюванням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.