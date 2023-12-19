Учені хочуть відправити на орбіту величезну "парасольку", щоб врятувати Землю від палючого Сонця (фото)

Сформовано групу для вивчення і просування космічної сонцезахисної "парасольки", яка допоможе запобігти глобальній зміні клімату.

Цю ідею обговорюють уже багато років, але організація Planetary Sunshade Foundation (PSF) випустила обґрунтування цього проєкту, що підтверджує його життєздатність. На думку вчених із PSF, глобальний сонцезахисний екран може стати найкращим рішенням для управління сонячним випромінюванням і має розглядатися як ключова частина глобальних зусиль із протидії зміні клімату на Землі, пише Space.

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Усунути жахливі наслідки зміни клімату для нашої планети можна за допомогою скорочення викидів вуглецю, видалення вуглекислого газу з атмосфери та управління сонячним випромінюванням. Існує міжнародна угода, спрямована на те, щоб середня температура на планеті не перевищила нинішні значення на 1,5 градуса Цельсія. Але дослідники зміни клімату повідомляють, що температура на Землі цілком може перевищити цей показник уже в 2030-х роках. Але наслідки зміни клімату у вигляді пожеж, повеней і танення льодовиків уже спостерігаються зараз.

За словами Моргана Гудвіна з PSF, нинішні стратегії зниження рівня вуглецю необхідні, але їх недостатньо для створення придатної для життя планети. Потрібно не тільки знизити кількість викидів парникових газів, а й обмежити сонячне випромінювання, що надходить на планету. За словами Гудвіна, з усіх методів зниження рівня випромінювання сонцезахисний екран має багато переваг.

Згідно з проектом, ця мегаструктура має бути розміщена в точці Лагранжа L1 системи Сонце-Земля. Таким чином космічна "парасолька" зможе відбивати велику кількість сонячного світла назад у космос Фото: space.com

Згідно з проектом, ця мегаструктура має бути розміщена в точці Лагранжа L1 системи Сонце-Земля. Таким чином космічна "парасолька" зможе відбивати велику кількість сонячного світла назад у космос. Згідно із заявою PSF, побудувати такий сонцезахисний екран можна, використовуючи технології для створення сонячних вітрил для космічних апаратів. Вчені вважають, що на початковому етапі будівництво планетарного захисного екрану буде вестися за допомогою запусків необхідних матеріалів із Землі, а потім можна використовувати космічні ресурси.

За словами Гудвіна, цей рік завершиться як найспекотніший рік за всю історію спостережень, замінивши 2022 рік, який, зі свого боку, відібрав цей титул у 2021 року. Тому, за словами вченого, проєкт сонцезахисного планетарного екрана може допомогти уникнути найжахливіших наслідків зміни клімату. Але цей екран має бути допоміжною структурою в реалізації глобальної стратегії боротьби з глобальним потеплінням. Тобто викиди вуглецю все ж доведеться скоротити.

Цей проєкт викликає ще дуже багато дискусій і немає точного розуміння, коли його може бути реалізовано і чи буде створено такий екран взагалі.

Як уже писав Фокус, найкращий у світі космічний термометр помер через 2 місяці після публікації першого знімка. Інноваційний британський кліматичний супутник вийшов з ладу всього через 6 місяців після запуску.