За межею агонії: наука склала список найболючіших відчуттів

У світі відчуттів біль є не найприємнішим явищем, але є деякі його джерела, порівняно з якими тьмяніють навіть найсильніші больові відчуття, пережиті нами за все наше життя.

У світі болю не всі відчуття однакові. Деякі неприємні відчуття, як-от укол шпилькою, незначні, тоді як інші, як-от пологи або настання на Lego в темряві, відомі своєю неймовірно сильною болючістю. Однак, коли мова заходить про найболючіші болі, які тільки можна витерпіти, є кілька прикладів, які дійсно перевіряють межі людської витривалості, пише IFLScience.

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У світі людських переживань біль — непроханий, але неминучий гість. Він варіюється від легкого подразнення до нестерпних мук, а що вважати "найсильнішим болем", може бути суб'єктивним. Однак наука вивчила цю сферу, виявивши деякі переживання, які виділяються своєю інтенсивністю. Спектр болю широкий і глибокий — від хронічних захворювань до укусів крихітних комах. Ось деякі з найсильніших болів, які може пережити людина, на думку дослідників та експертів:

Комплексний регіональний больовий синдром (КРБС) . Це захворювання характеризується сильним, часто безперервним болем, який здається непропорційним його причині. Він може виникнути після травми або операції, а іноді й без видимих причин. Симптоми включають пекучий або пульсуючий біль, чутливість до дотиків, набряки, зміну кольору шкіри, а також зміну росту волосся і нігтів. КРБС настільки болюча, що за шкалою болю Макгілла вона становить 42 бали з 50, перевершуючи навіть біль від ампутації пальця руки або ноги без анестезії.

. Це захворювання характеризується сильним, часто безперервним болем, який здається непропорційним його причині. Він може виникнути після травми або операції, а іноді й без видимих причин. Симптоми включають пекучий або пульсуючий біль, чутливість до дотиків, набряки, зміну кольору шкіри, а також зміну росту волосся і нігтів. КРБС настільки болюча, що за шкалою болю Макгілла вона становить 42 бали з 50, перевершуючи навіть біль від ампутації пальця руки або ноги без анестезії. Укус мурашки-кулі за індексом болю від Шмідта . Джастін Шмідт, ентомолог, присвятив свою кар'єру вивченню болю, викликаного укусами комах. Його індекс болю від укусу Шмідта, що варіюється від 0,5 до 4, класифікує інтенсивність болю від укусів різних комах. Індекс включає такі описи, як легкий лоскот від укусу Triepeolus (оцінка 0,5) і нестерпний біль від укусу мурахи-кулі (оцінка 4), який настільки болісний, що Шмідт припустив, що він може заслуговувати на окрему категорію.

. Джастін Шмідт, ентомолог, присвятив свою кар'єру вивченню болю, викликаного укусами комах. Його індекс болю від укусу Шмідта, що варіюється від 0,5 до 4, класифікує інтенсивність болю від укусів різних комах. Індекс включає такі описи, як легкий лоскот від укусу Triepeolus (оцінка 0,5) і нестерпний біль від укусу мурахи-кулі (оцінка 4), який настільки болісний, що Шмідт припустив, що він може заслуговувати на окрему категорію. Камені в нирках. Камені в нирках — це тверді грудки, що утворюються з відходів життєдіяльності в крові, які часто описують як більш болючі, ніж пологи або удар ногою в пах. Ці камені спричиняють сильний біль, коли блокують відтік сечі з нирок. Біль описується як інтенсивний і безперервний, що часто змушує пацієнтів звертатися до відділення невідкладної допомоги. У важких випадках камені в нирках можуть призвести до ниркових інфекцій або навіть до втрати функції нирок.

Ці приклади сильного болю слугують не тільки ілюстрацією здатності організму до дискомфорту, а й підкреслюють складну природу болю як сенсорного та емоційного переживання. Хоча деякі захворювання, такі як КРБС, як і раніше, важко піддаються ефективному лікуванню, триваючі дослідження і розуміння болю продовжують розвиватися, даючи надію на краще управління і полегшення в майбутньому.

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