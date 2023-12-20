Перший крок до лазерного зв'язку між Землею та Марсом: NASA успішно провело експеримент у космосі

Це досягнення допоможе передавати набагато більші обсяги даних між Землею, Місяцем і Марсом.

NASA успішно завершило свій перший експеримент із передачі даних за допомогою лазерного зв'язку. Було перевірено успішну роботу орбітальної системи лазерної ретрансляції, що ознаменувало значний прогрес у технології космічного зв'язку, пише Space.

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NASA провело успішну демонстрацію двостороннього лазерного зв'язку між лазерними терміналами, розміщеними на різних орбітах над Землею. Ця технологія може стати основою для швидшого передавання даних між Землею, Місяцем і Марсом.

Спеціальний термінал лазерного зв'язку під назвою ILLUMA-T на Міжнародну космічну станцію (МКС) доставила ще 9 листопада ракета-носій Falcon 9 від компанії SpaceX. Цей термінал встановили на японському модулі МКС, після чого інженери провели випробування, щоб переконатися в працездатності ILLUMA-T. Потім ILLUMA-T використовували для встановлення зв'язку із супутником NASA для демонстрації лазерного зв'язку під назвою LCRD, який уже 2 роки перебуває на високій геостаціонарній орбіті над Землею.

Тоді як МКС обертається над Землею на висоті 460 км, то супутник LCRD обертається на висоті 35 786 кілометрів. Ця відстань між ними дає змогу проводити випробування лазерного зв'язку на дуже великій дистанції.

Тоді як МКС обертається над Землею на висоті 460 км, то супутник LCRD обертається на висоті 35 786 кілометрів. Ця відстань між ними дає змогу проводити випробування лазерного зв'язку на дуже великій дистанції. Фото: NASA

Системи лазерного зв'язку використовують інфрачервоне світло, а не традиційні радіохвилі для надсилання й отримання сигналів. Коротші інфрачервоні довжини хвиль лазерів дають змогу надсилати набагато більші обсяги інформації порівняно з довшими радіохвилями.

За словами вчених із NASA, для ефективної роботи й низьких енергетичних витрат, передавач і приймач лазерного сигналу повинні бути невеликими, легкими та розташовуватися в потрібних точках один від одного. У цьому разі система лазерного зв'язку працюватиме дуже добре.

Згідно із заявою NASA, використання лазерного зв'язку значно підвищує ефективність передачі даних. Із його допомогою космічні апарати швидше передаватимуть дані на Землю. Також лазерний зв'язок має найважливіше значення для того, щоб підтримувати стабільний і швидкий контакт із астронавтами, які перебуватимуть на Місяці або Марсі. І, звісно ж, такий зв'язок може використовуватися для передачі даних між супутником Землі та Червоною планетою. Ця технологія також дасть змогу підтримувати швидший зв'язок із місіями в глибокому космосі.

Учені з NASA кажуть, що зараз вони проводять демонстрації та експерименти, які дадуть змогу оптимізувати впровадження цієї технології в майбутні місії з дослідження космосу.

Також Фокус писав про те, що на Землю з відстані 30 млн км прийшло повідомлення з глибокого космосу, і це був відеоролик із котом. Учені вважають це одним із найважливіших досягнень у розвитку лазерного космічного зв'язку.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що через глобальне потепління Земля перетвориться на Венеру. Вчені з'ясували, як сильний парниковий ефект може зробити нашу планету непридатною для життя.