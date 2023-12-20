Геродот не помилявся: вчені виявили, що скіфи робили сагайдаки з людської шкіри (фото)

Скіфи, стародавні воїни-кочівники, що жили понад 2 000 років тому, славилися своїм грізним характером і майстерністю верхової їзди в безкрайніх євразійських степах. Однак деякі перекази описують їхні моторошні секрети.

Нещодавнє дослідження, проведене групою антропологів, підтверджує незвичайний аспект їхньої історії: скіфські воїни використовували сагайдаки, виготовлені зі шкіри переможених ворогів, щоб носити свої стріли, пише Arkeonews.

Живучи в гармонії з пересічними ландшафтами, які вони перетинали, скіфи стали вправними лучниками, здатними влучно стріляти на великій швидкості верхи на конях — неймовірна майстерність, яка робила їх смертельними в бою.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники вивчили твердження грецького історика Геродота про цих стародавніх воїнів. Він писав про те, що скіфи використовували черепи своїх ворогів як посудини для пиття, пили їхню кров і навіть робили сагайдаки зі шкіри правих рук своїх ворогів. Досі ці розповіді сприймалися за чисту монету, але нове дослідження підкріплює ці стародавні оповіді науковими доказами.

Використовуючи сучасні методи аналізу білків у 45 зразках шкіри з 14 скіфських пам'яток на півдні України, дослідники визначили тваринне походження більшості зразків — шкіри коней, великої рогатої худоби, кіз чи овець. Однак два зразки шкіри були особливими — їх виготовили з людської шкіри, як і писав Геродот.

Залишки шкіри, знайдені дослідниками на різних місцях поховання Фото: PLOS ONE (2023)

Цікаво, що ці фрагменти людської шкіри знайшли лише у верхніх частинах сагайдаків, тоді як решта сагайдаків виготовили зі шкур тварин. Важливо зазначити, що використання людської шкіри для виготовлення зброї не було унікальним для скіфів.

Людську шкіру використовували для різних цілей протягом всієї історії, включаючи як палітурку книг і створення моторошних артефактів. З іншого боку, знахідка людської шкіри у скіфів дає цінну інформацію про їхні культурні традиції.

Згідно з однією з теорій, використання людської шкіри у виробництві шкіри могло бути пов'язане з релігійними або ритуальними віруваннями. Скіфи були відомі своїми складними поховальними практиками, які часто включали складні ритуали поховання та покладання цінних речей у могили. Людську шкіру могли використати для вшанування або увічнення пам'яті померлого.

Це дослідження не лише підтверджує давні легенди про скіфських воїнів, але й виділяє їхню винахідливість у виготовленні сагайдаків з таких матеріалів. Результати дослідження дають уявлення про культурні практики та можливі вірування цього давнього кочового суспільства.

Раніше Фокус розповідав про унікальні месопотамські артефакти. Завдяки ним вчені дізналися про магнітну аномалію залізного віку.

Також ми писали про давню битву між римлянами та швейцарськими племенами. Про неї стало відомо завдяки випадковій знахідці студента-стоматолога.