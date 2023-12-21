Щенячі оченята дійсно існують: особливий магнетизм мають собаки з темними очима

Дослідники з'ясували, чому в більшості собак темні очі, якщо в їхніх родичів вовків — жовті.

Майже неможливо відмовити цуценяті в частуванні, коли воно благально дивиться на вас своїми великими "щенячими очима". Нове дослідження довело, що собаки з темними очима сприймаються людьми як більш доброзичливі та менш небезпечні, пише Daily Mail.

Експерти вважають, що причиною широкого поширення собак із темними очима, можливо, є люди. Усі сучасні собаки — це нащадки вовків, які стали найкращими друзями людини.

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Але, як відомо, серед вовків найпоширеніший колір очей — це жовтий. Тому вчені вирішили з'ясувати, чи могли люди вплинути на колір очей собак.

Команда з Університету Тейко в Японії проаналізувала 22 зображення сірих вовків і 81 зображення домашніх собак, що належать до 35 різних порід. Вчені з'ясували, що райдужка очей у собак була набагато темнішою, ніж у вовків, і також була частіше коричневою, ніж жовтою.

Колір очей собак змінив сприйняття людей. Фото: Royal Society Open Science

Далі було взято зображення 12 собак, серед яких були лабрадори-ретривери, угорські вижли та вельш-корги. Після цього вчені перефарбували собакам колір очей, замінивши їх на темні або жовті.

У рамках експерименту вчені відібрали 76 добровольців, яким запропонували оцінити фотографії собак із темними очима. Тварин учасники охарактеризували як більш доброзичливих і менш загрозливих, ніж тих самих собак зі світлими очима.

"Ми припускаємо, що темніша райдужка не дає визначити розмір зіниці, і таким чином, створюється ілюзія великої зіниці, що робить собак більше схожими на немовлят. Дослідження показують, що люди оцінюють інших людей з великими зіницями, як більш доброзичливих, привабливих і загалом таких, що заслуговують на довіру", — говорить автор дослідження доктор Акіцугу Конно.

Також дослідники зазначають, що темні очі можуть викликати в людей "турботливу" реакцію, що сприяло розвитку цієї риси в одомашнених собак.

Нагадаємо, вчені показали, як бачать наш світ собаки і які кольори вони розрізняють. Британський ветеринар створила фотографії відомих об'єктів, щоб показати, чим відрізняється зір собак від зору людини.