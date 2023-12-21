Синдром відсутності відрижки: лікарі розповіли про маловідоме болісне захворювання

Ми звикли до того, що, за правилами етикету, відрижку варто стримувати. Але деякі люди зовсім позбавлені здатності її вивільняти — і це скоріше серйозний недолік, ніж перевага. Що таке синдром відсутності відрижки?

"Синдром відсутності відрижки" звучить як вигаданий термін із чергової комедії, але цей болісний стан організму існує в реальному світі. Офіційно відомий як ретроградна крикофарингеальна дисфункція (РКФД), цей стан спантеличив багатьох учених. Нещодавнє дослідження, проведене фахівцями Техаського університету, пролило світло на цю маловідому недугу, яку часто ігнорують лікарі, внаслідок чого пацієнти залишаються без належної допомоги, пише BBC.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

РКФД блокує природну здатність до відрижки, спричиняючи не тільки фізичний дискомфорт, такий як здуття живота та метеоризм, а й соціальну незручність і навіть проблеми з психічним здоров'ям. Грудна клітка і шия можуть видавати незвичайні булькаючі звуки, що ще більше посилює дискомфорт.

Якубу Карагама, фахівець із вух, носа і горла, розповів про муки, з якими стикаються хворі на РКФД. Пацієнти відчувають біль після їжі або пиття, іноді їм доводиться лягати або викликати блювоту, щоб випустити застряглі гази. З 2016 року Карагама лікує це захворювання за допомогою ін'єкцій ботокса, пропонуючи багатьом рішення, що змінює життя. Ця процедура розслабляє крикофарингеальний м'яз у горлі, дозволяючи газу вийти назовні. Однак через низьку обізнаність медичної спільноти ця процедура залишається незатребуваною.

Брак знань про РКФД викликає занепокоєння. Половина людей, які відчувають симптоми, обговорювали їх із лікарем, проте 90 % повідомили про недостатню допомогу. Це захворювання, яке отримало офіційну назву тільки 2019 року, підкреслює необхідність підвищення обізнаності та проведення досліджень. Глибше розуміння РКФД може призвести до збільшення кількості діагнозів і методів лікування, покращуючи якість життя тих, хто на нього страждає.

Цікаво, що дослідження також вказує на загальну тенденцію: розлади, які важко діагностувати, часто мають супутні психіатричні симптоми. Цей факт підкреслює важливість розгляду аспектів психічного здоров'я за таких станів.

РКФД — це не просто нездатність відригнути. Це стан зі значними фізичними та психологічними наслідками. Підвищення обізнаності та проведення досліджень можуть принести полегшення багатьом мовчазним страждальцям і поліпшити їхнє загальне самопочуття.

Раніше Фокус писав про те, чого не варто робити, коли ви чхаєте. Хоча бажання затримати чхання іноді переборює інстинкти нашого організму, згідно з проведеними дослідженнями і практикою, цього не варто робити, адже на кону може бути навіть ваше життя.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі з'явилися пилкові бурі. Дослідники відзначають, що дедалі більша кількість людей стикаються з алергією.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.