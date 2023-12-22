Гаджети, що олюднюють: учені розповіли про ефективність кнопок, що "говорять" для собак

Останнім часом кнопки, за допомогою яких собаки можуть спілкуватися з людьми голосовими командами, набирають дедалі більшої популярності, але вчені заявляють, що цей процес сприймається собаками зовсім інакше.

У світі догляду за домашніми тваринами зростає інтерес до засобів, які покликані поліпшити спілкування між собаками та їхніми господарями. Серед них — "балакучі" кнопки, пристрої, що дають змогу собакам "говорити" слова, записані їхніми господарями. У тому наскільки ефективні ці гаджети спробували розібратися експерти, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Кнопки, що розмовляють, — це різновид аугментативної та альтернативної комунікації, концепція якої запозичена з людських застосунків, де люди використовують пристрої для невербального спілкування. Принцип дії простий: такі слова, як "ласощі" або "на вулицю", записуються і відтворюються при натисканні на кнопку. Ідея полягає в тому, що собаки можуть навчитися асоціювати ці звуки з їхнім значенням і використовувати їх для спілкування.

Процес навчання собак використання цих кнопок схожий на інші види дресирування собак, наприклад, на навчання їх команді "сидіти". Цей метод, відомий як оперантне обумовлення, передбачає винагороду собаки за виконання бажаної поведінки, що підвищує ймовірність її повторення. Цю концепцію популяризувала Крістіна Хунгер, логопед, яка стверджувала, що навчила свого собаку значного набору слів і фраз.

Однак здатність собак розуміти і використовувати людську мову в складних ситуаціях є спірною. Хоча собаки можуть навчитися виконувати послідовність дій, це не означає, що вони розуміють ці дії так само, як люди. Поширена помилка в інтерпретації поведінки тварин може бути пов'язана з їхнім гострим почуттям вловлювати сигнали мови тіла людини. Яскравим прикладом може слугувати історія Розумного Ганса, коня, який, як вважалося, виконував математичні розрахунки. Насправді Ганс реагував на тонкі сигнали свого дресирувальника, а не розв'язував математичні задачі.

Тим, хто розглядає можливість придбання кнопок, що говорять, важливо зіставити потенційні переваги з ризиками Фото: Unsplash

Федеріко Россано з Лабораторії порівняльного пізнання Каліфорнійського університету в Сан-Дієго наразі вивчає ефективність кнопок, що розмовляють, у рамках великомасштабного проекту. Це дослідження дуже важливе, оскільки воно обіцяє надати емпіричні дані, а не покладатися тільки на анекдотичні свідчення власників домашніх тварин.

Під час інтерпретації поведінки собаки або його реакції на ці кнопки необхідно уникати антропоморфізму або невірного приписування йому людських емоцій і когнітивних здібностей. Неправильне розуміння може призвести до неадекватних реакцій власників, наприклад, до покарання за поведінку, яку собаки не пов'язують із наслідками.

Тим, хто розглядає можливість придбання кнопок, що розмовляють, важливо зіставити потенційні переваги з ризиками та обмеженнями. Хоча ці пристрої не заподіють шкоди вашому вихованцеві, вони також можуть не забезпечити того рівня спілкування, на який ви розраховуєте. Навпаки, якщо зосередитися на перевірених часом методах дресирування і взаємодії, можна створити повноцінний зв'язок із собакою, не вдаючись до допомоги складних гаджетів.

На закінчення слід сказати, що ідея про те, що собаки використовують розмовні кнопки для спілкування, дуже захоплива, проте сучасні дані свідчать про те, що насправді все набагато складніше. Дивовижна здатність собак до спілкування з людьми не обов'язково вимагає використання високотехнологічних пристосувань. Найефективніше спілкування між собакою та її господарем часто зводиться до часу, терпіння та взаєморозуміння.

Раніше Фокус писав про причини, через які собаки їдять траву. У новому дослідженні вчені пролили світло на те, чому нашим собакам так подобається тягнути до рота все, що "погано лежить" на землі.

Також Фокус писав про те, що собаки краще слухаються жінок, ніж чоловіків. Аналіз активності мозку собак показав, що вона підвищується, коли з тваринами говорять саме жінки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на здоров'я вашого улюбленця. Якщо він відчуває проблеми, зверніться до фахівця.