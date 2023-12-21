В Англії археологи виявили середньовічну ферму XII століття: вона неймовірно велика

Хоча сьогодні від ферми залишилося небагато, знахідки натякають на її планування. Значний наріжний камінь вказує на те, що це була прямокутна будівля, розділена центральним проходом

Археологи з Cotswold Archaeology зробили цікаве відкриття на фермі Коуфілд у Тьюксбері, Англія. Ця знахідка проливає світло на середньовічну історію регіону, розкриваючи захопливі деталі про те, як жили люди століття тому, пише HeritageDaily.

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Фермерський будинок на фермі Коуфілд має багату історію, яка сягає XII або XIII століть. Спочатку на цьому місці знаходилася будівля з прямокутною огорожею. Однак найперша письмова згадка про ферму Коуфілд датується 1535 роком, коли вона була частиною маєтку, що належав абатству Тьюксбері.

Дослідники виявили цікаві аспекти планування ферми. На півдні була будівля для утримання овець. Але що особливо інтригує, так це те, що основна роль ферми полягала в розведенні великої рогатої худоби.

Такі комплекси складалися з луків, сухих пасовищ, сіножатей та різних будівель. У Коуфілді велику рогату худобу розводили переважно для молочних цілей. Однак доросліших тварин з цієї ферми відвозили до Тьюксбері, щоб забезпечити м'ясом мешканців міста і ченців абатства.

Основну ферму знесли, а на її місці збудували нову з міцним кам'яним фундаментом, оточеним великим прямокутним ровом розміром близько 65 метрів на 35-55 метрів завширшки.

Хоча сьогодні від нової ферми залишилося небагато, знахідки натякають на її планування. Значний наріжний камінь вказує на те, що це була прямокутна будівля, розділена центральним проходом.

З одного боку, ймовірно, знаходилися господарські приміщення, а з іншого — зала і спальні. На північ від рову над основною фермою звели ще одну велику будівлю, ймовірно, корівник.

Серед знайдених артефактів були керамічна таця для смаження м'яса та значок паломника із зображенням архангела Михаїла, який перемагає диявола-дракона. Вважається, що цей значок, можливо, походить з Ле-Мон-Сен-Мішель у Франції.

Ця знахідка дає змогу зазирнути у середньовічне життя та сільськогосподарські практики. Знахідки не лише збагачують наше розуміння історії, але й виділяють важливу роль таких місць, як ферма Коуфілд, у постачанні продовольства містам та релігійним установам.

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