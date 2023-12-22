Компанія співзасновника Apple збирається розібратися з безладом на орбіті: у чому суть

Модуль від компанії Privateer має звести до мінімуму кількість одноразових супутників на орбіті.

Американська космічна компанія Privateer, співзасновником якої є знаменитий співзасновник Apple Стів Возняк, у січні 2024 року розпочне випробування в космосі свого орбітального модуля Pono. Цей модуль, який відправила на орбіту ракета-носій Falcon 9 від SpaceX 1 грудня, створений для того, щоб спонукати космічні компанії ділитися активами і зменшити зростаючу кількість супутників на орбіті, пише Space.

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Згідно із заявою представників компанії Privateer, так само, як люди намагаються звести до мінімуму використання одноразового пластику, їм хотілося б звести до мінімуму кількість одноразових супутників. Модуль Pono може зробити супутники багаторазовими.

У компанії надихнулися ідеєю каршерінгу, коли кілька людей можуть володіти одним автомобілем, і вважають, що такий самий обмін супутниками може незабаром стати кращим вибором компаній, що запускають свої апарати на орбіту.

У компанії Privateer кажуть, що можна використовувати спільний актив, щоб вигоду отримували відразу кілька компаній. При цьому, не всім, хто хоче отримати дані про космос і з космосу, доведеться запускати на орбіту супутник.

Щоб продемонструвати цю технологію, модуль Pono, був запущений на орбіту не як окремий апарат, а як компонент місії італійської компанії D-Orbit. Усі майбутні місії Pono будуть запускатися в партнерстві з іншими операторами супутників, щоб допомогти скоротити кількість нових об'єктів у космосі.

Щоб продемонструвати цю технологію, модуль Pono (на фото), був запущений на орбіту не як окремий апарат, а як компонент місії італійської компанії D-Orbit. Усі майбутні місії Pono будуть запускатися в партнерстві з іншими операторами супутників, щоб допомогти скоротити кількість нових об'єктів у космосі. Фото: space.com

За словами представників Privateer, їх турбує зростаюча кількість діючих супутників на орбіті, і кількість космічного сміття. Станом на листопад 2023 року на орбіті Землі перебувало 6800 діючих супутників разом із приблизно 36 000 фрагментів космічного сміття розміром понад 10 см і мільйонами дрібніших уламків. Ця кількість буде тільки зростати, враховуючи нові запуски угруповань супутників для забезпечення інтернетом. Експерти побоюються, що за такої великої кількості супутників і сміття на орбіті зіткнення незабаром можуть стати звичайним явищем.

Крім надання користувачам можливості спільно використовувати космічні активи, у Pono є ще одна функція. Модуль збиратиме дані про орбітальний трафік, які Privateer використовуватиме для створення відповідних "Google-карт", тобто інтерактивного застосунку під назвою Wayfinder.

Представники Privateer кажуть, що компанія в кінцевому підсумку планує створити ціле угруповання Pono. Другий модуль має вирушити в космос уже 2024 року.

Модуль, оснащений потужним комп'ютером, здатним створювати складні алгоритми штучного інтелекту і машинного навчання, Pono, ймовірно, знайде своє місце на ринку спостереження за Землею. У майбутньому бортові комп'ютери Pono навіть зможуть оцінювати ризик орбітальних зіткнень і виконувати автономні маневри ухилення.

Згідно із заявою Privateer, Pono являє собою компактне корисне навантаження, яке фізично інтегрується із супутниками партнерів.

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