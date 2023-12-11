Через зіткнення на орбіті виникає шум, який можна почути із Землі: що відбувається

Вчені придумали спосіб виявити небезпечні крихітні об'єкти, які літають навколо нашої планети.

Related video

Учені з Мічиганського університету, США, з'ясували, що під час зіткнень найкрихітніших фрагментів космічного сміття виникають сигнали, які можна зловити на Землі. Таким чином їх можна відстежити в космосі, адже вони становлять величезну загрозу для супутників та інших космічних апаратів, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

З кожним днем проблема космічного сміття зростає разом зі збільшенням його кількості на орбіті. Станом на листопад цього року, за словами вчених, навколо Землі літає приблизно 35600 об'єктів розміром понад 10 см. Це і непрацюючі супутники, ступені ракет-носіїв та уламки, що утворилися внаслідок зіткнень на орбіті. Але ще приблизно 1 млн фрагментів космічного сміття розміром від 1 до 10 см з величезною швидкістю літає навколо нашої планети. А приблизно 130 млн фрагментів на орбіті мають розмір менше 1 см. Їх дуже складно виявити, але вони становлять величезну загрозу для супутників, що працюють, та інших космічних апаратів, адже можуть їх знищити або серйозно пошкодити внаслідок зіткнення.

Важливо

Компанія Airbus створила пристрій, що запобігає падінню мертвих супутників у космосі (фото)

Але вчені з Мічиганського університету знайшли спосіб виявити ці крихітні фрагменти космічного сміття. Як показало моделювання, під час зіткнення двох об'єктів на орбіті зі швидкістю в 30 тисяч км/год, виникають електричні сплески, які можна виявити за допомогою наземних радіотелескопів.

Станом на листопад цього року, за словами вчених, навколо Землі літає приблизно 35600 об'єктів розміром понад 10 см. Це і непрацюючі супутники, ступені ракет-носіїв та уламки, які утворилися внаслідок зіткнень на орбіті. Але ще приблизно 1 млн фрагментів космічного сміття розміром від 1 до 10 см з величезною швидкістю літає навколо нашої планети. А приблизно 130 млн фрагментів на орбіті мають розмір менше 1 см. Фото: space.com

Коли відбувається зіткнення фрагментів космічного сміття, вони електрично заряджаються і відбувається електричний сплеск. Цей ефект можна порівняти зі статичною електрикою, яка виникає під час тертя певних типів матеріалів один об одного.

Хоча ці електричні сигнали тривають не дуже довго, і вони доволі слабкі, все ж вчені вважають, що з їхньою допомогою можна відстежити практично невидимі небезпечні крихітні фрагменти космічного сміття.

Учені вважають, що характер сигналу, який випромінюють електрично заряджені фрагменти сміття, залежить від матеріалу, з якого зроблено об'єкт, і швидкості, з якою відбувається зіткнення. Автори дослідження вважають, що радіотелескопи можуть зловити сигнал від фрагментів розміром до 1 мм.

Вчені вважають, що природа сигналів зможе розповісти про уламки набагато більше, ніж тільки їхнє положення в космосі. На основі цих даних можна визначити форму, стан фрагмента і те, наскільки руйнівним він може бути.

Кількість космічного сміття зростає, але разом з ним зростає і кількість діючих супутників. Таким чином, імовірність зіткнень стає дедалі вищою.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили найстарішу з коли-небудь спостережуваних чорних дір, якій понад 13 млрд років. Але вона має дуже великий розмір як чорної діри, що існувала на зорі історії Всесвіту.

Як уже писав Фокус, перші знімки Сонця на Землю відправила індійська обсерваторія "Адітья-L1". На поверхні зірки вчені знайшли "пляж" і "тиху гавань".