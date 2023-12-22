Поганий не характер, а сон: учені пов'язали нестачу відпочинку з дратівливістю

Багато хто з нас не раз почувався роздратованим, прокидаючись занадто рано або занадто пізно. Вчені вирішили досконально вивчити цей стан і розкрили причину такого самопочуття.

Останні дані досліджень показують, що нестача сну або його низька якість можуть істотно впливати на настрій і психічне здоров'я. Великий аналіз, проведений на основі півстолітніх досліджень, показує, що недостатній сон може послаблювати позитивний настрій і посилювати почуття тривоги, пише CNN.

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Цей ефект проявляється за різних форм порушення сну, включно з повним позбавленням сну, частковою втратою сну і перерваним сном. Примітно, що навіть короткочасне скорочення сну може послабити позитивну емоційну реакцію, що підкреслює чутливість нашого настрою до режиму сну.

Наука, що пояснює ці емоційні зміни, вказує на критичну роль сну в регулюванні функцій мозку. Втрата сну впливає на його ділянки, що відповідають за отримання винагороди та контроль над емоціями. Особливо страждає фаза сну зі швидким рухом очей, життєво важлива для опрацювання емоційних спогадів і консолідації інформації. І навпаки, повільнохвильовий сон, або глибокий сон, відіграє ключову роль у фізичному відновленні та може впливати на те, як ми реагуємо на позитивний досвід.

Наслідки дослідження вельми суттєві з огляду на тривожні показники недостатнього сну серед дорослих. Через підтверджені ефекти, такі як зв'язок з ожирінням, серцево-судинними захворюваннями, недоумством і розладами настрою, важливість достатнього і якісного сну важко переоцінити. Ба більше, такі стани, як обструктивне апное уві сні, що порушують його безперервність, часто трапляються в людей із психічними захворюваннями, що підкреслює двосторонній зв'язок між сном і психічним здоров'ям.

Це дослідження наголошує на необхідності зміни ставлення суспільства до сну, пропонуючи внести зміни в політику щодо робочого часу, часу початку занять у школі та доступу до медичної допомоги при розладах сну. Визнання і врахування ролі сну в емоційному і фізичному благополуччі може призвести до більш збалансованого і здорового життя як окремих людей, так і цілих спільнот, стверджують вчені.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про ефективний спосіб виспатися під час тривалих перельотів. Дослідники вважають, що ці прості дії допоможуть бути відпочившим і повним сил навіть після тривалої поїздки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.