Небезпека закупорювання артерій: учені попередили про шкоду нічного способу життя

Багато хто з нас хоча б один раз у житті засиджувався за якоюсь справою до самого ранку, але вчені попереджають, що в такий спосіб ми піддаємо своє здоров'я серйозному ризику.

Нещодавні результати дослідження, проведеного Гетеборзьким університетом у Швеції, свідчать про те, що тим, хто коротає час за північ, варто переглянути свої звички. Дослідження було присвячене вивченню того, як наш біологічний годинник — відомий як циркадні ритми — пов'язаний з атеросклерозом — станом, за якого артерії стають вузькими та твердими, що може призвести до серйозних проблем із серцем і летальних наслідків, пише The New York Post.

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У дослідженні взяла участь 771 людина віком від 50 до 64 років, яких розділили за режимом сну на групи — від вкрай ранкового до вкрай вечірнього. З'ясувалося, що у 22,2 % людей, які рано прокидаються, спостерігалася значна кальцифікація артерій — провісник різних серцевих захворювань. У той час як у "нічних сов" цей показник зріс до 40,6 %, що свідчить про майже дворазове збільшення ризику.

Це дослідження не перше, що натякає на серцево-судинну небезпеку пізнього засинання, але воно унікальне тим, що фокусується на тому, як наш внутрішній біологічний годинник впливає на здоров'я артерій нашого серця. Воно доповнює зростаюче розуміння того, що час, коли ми спимо, і те, наскільки ми відповідаємо нашим природним ритмам, може сильно вплинути на здоров'я нашого серця.

Автори дослідження зазначають, що затвердіння артерій залежить не тільки від того, коли ви лягаєте спати або прокидаєтеся. Такі фактори, як артеріальний тиск, рівень холестерину, вага, фізична активність, стрес, якість сну і звичка курити, відіграють свою роль. Проте результати дослідження дають змогу припустити, що циркадний ритм може бути недооціненим гравцем на ранніх стадіях серцево-судинних захворювань і його слід враховувати в стратегіях профілактики.

Дослідження проводиться в контексті інших досліджень, що підкреслюють крихкий баланс між сном і здоров'ям. Втрата всього однієї-двох годин сну може підвищити рівень тривожності, в той час як заповнення сну у вихідні дні може запобігти серцевому нападу.

Хоча це дослідження не означає, що всі нічні сови приречені, воно передбачає, що переосмислення звичок пізнього сну може стати кроком до поліпшення здоров'я серця. Воно слугує нагадуванням про те, як складно переплітається наш спосіб життя з нашою біологічною конструкцією, і як розуміння цих зв'язків може призвести до здоровішого і щасливішого життя.

Раніше Фокус писав про небезпеки нерегулярного сну. Згідно з недавнім опублікованим дослідженням, люди з нерегулярною тривалістю сну більш схильні до розвитку атеросклерозу, який являє собою утворення бляшок на стінках артерій.

Також Фокус писав про те, чим небезпечний денний сон. Нове дослідження вважає, що подрімати протягом дня може бути не тільки не корисно, а й вкрай небезпечно для нашого здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.