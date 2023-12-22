Загублена гілка еволюції: вчені досі шукають відповідь, кому належать останки з Нешер Рамла (фото)

Кілька років тому в Ізраїлі виявили скам’янілі частини черепа, які мають як архаїчні людські риси, так і риси неандертальців. Учені досі не можуть досягти згоди й вирішити, чи належать скам’янілості невідомому виду людини.

У 2021 році команда міжнародних дослідників зробила відкриття на археологічній ділянці Нешер Рамла, розташованій між Тель-Авівом та Єрусалимом в Ізраїлі. Інтерес дослідників викликали два особливі фрагменти черепа, які порушили питання про раніше невідому популяцію стародавніх гомінінів, пише IFLScience.

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Фрагменти, права тім'яна кістка і майже повна нижня щелепа, не схожі на все, що зустрічалося раніше. Дослідники на чолі з Ізраїлем Гершковіцем та Йосі Зайднером припустили, що ці останки належали до пізньої популяції Homo, яка жила 140 000-120 000 років тому.

Унікальність скам'янілостей з Нешер Рамла полягає в поєднанні неандертальських та архаїчних людських рис. Тім'яна кістка демонструє "архаїчні" риси, відмінні від ранніх і недавніх Homo sapiens, а щелепна кістка — суміш архаїчних і неандертальських характеристик. Така гібридна природа дозволяє припустити, що цей вид може бути відсутньою ланкою, яка представляє одного з останніх спільних предків неандертальців і людей.

Приблизна реконструкція черепа

Особливістю цих скам'янілостей є відкриття того, що вони мали довгу і динамічну історію взаємодії з Homo sapiens. Завдяки генетичному та культурному обміну ці популяції залишили незгладимий слід одна на одній. Археологічні знахідки з цього місця вказують на важливе перехрестя між Африкою та Євразією, що додає ваги важливості цьому відкриттю.

Не всі переконані в революційності знахідки. Палеоантрополог Джон Хокс пропонує альтернативні пояснення, припускаючи, що скам'янілості можуть бути пов'язані з денисовцями, ще однією архаїчною популяцією гомінідів. Хокс наголошує на необхідності бути обережним, визнаючи складність інтерпретації даних з часового проміжку в 400 000 років.

На сьогодні справжня природа скам'янілостей залишається невідомою і дебати серед експертів тривають. Майбутні дослідження відіграватимуть вирішальну роль у розгадці цієї загадки, проливаючи більше світла на складне полотно людської еволюції.

Незалежно від того, чи представляє людина з Нешер Рамла нову популяцію, чи є ще одним шматочком у пазлі нашого складного походження, його історія, безсумнівно, є захопливою главою в пошуках знань про нашу спільну історію людства.

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