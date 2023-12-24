Подорож до центру Землі: вчені розповіли, чи можна прокопати планету наскрізь

У сучасній фантастиці часто трапляються згадки про наскрізні тунелі, що проходять через нашу планету, але те, що спіткає людину, яка опустилася до центру Землі, не зрівняється з найсміливішою фантастикою.

Занурюючись у сферу геології та геофізики, дослідники та інженери розширюють межі того, як глибоко ми можемо заритися в Землю без особливих проблем. Тоді як онлайн-карти розважають нас ідеєю прокладання тунелю просто крізь Землю, реальні проєкти, як-от нещодавня 10 000-метрова свердловина в Китаї, розкривають секрети, що зберігаються під поверхнею нашої планети, пише IFLScience.

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Подібні розкопки не тільки б'ють рекорди, а й допомагають нам зрозуміти нашу планету. Наприклад, виявлення несподіваної води глибоко під поверхнею в одній із глибоких свердловин кинуло виклик колишнім уявленням про підземну вологість. Замість передбачуваного шару базальту дослідники виявили складний, метаморфічний граніт на всьому його протязі, що стало суттєвою підтримкою теорії тектоніки плит.

Теорія тектоніки плит — це наукова концепція, що пояснює рух літосфери Землі, яка розбита на тектонічні плити. Ці плити плавають на напіврідкій астеносфері під ними, повільно переміщаючись протягом геологічного часу. Взаємодія цих плит може спричиняти землетруси, вулканічну активність, виникнення гір і утворення океанічних западин, оскільки вони розходяться, сходяться і ковзають одна по одній. Ця теорія дає вичерпне пояснення цілої низки геологічних явищ, включно з розподілом скам'янілостей, формуванням континентів і закономірностями сейсмічної активності.

Відео, що розповідають чому у нашої планети є стільки шарів

Але як щодо того, щоб людство пройшло весь шлях і прорило наскрізний тунель через землю? Товщина земної кори на суші становить у середньому близько 30 кілометрів, і найімовірніше, це тільки початок. Однак у міру того, як людина заглиблюється в надра Землі, умови стають дедалі екстремальнішими. Температура і тиск різко зростають, створюючи умови, в яких сучасна техніка і людина зіткнулися б із непереборними труднощами. У ядрі температура досягає 5 200 градусів Цельсія, а тиск — просто незбагненних меж.

Незважаючи на ці труднощі, спроби проникнути вглиб Землі не марні. Кожен розкопаний шар дає нове розуміння історії та структури Землі, даючи змогу зрозуміти тектоніку плит, склад мінералів і навіть магнітне поле нашої планети. Хоча мрія про буріння крізь Землю залишається фантастикою через екстремальні умови, подорож вниз продовжує приносити цінні наукові скарби, сприяючи нашому розумінню світу під ногами.

Раніше Фокус писав про те, скільки тварин мешкало на Землі за всю її історію. Обчислити точну кількість усіх тварин, які коли-небудь жили на планеті, складно, але у вчених є приблизна оцінка.

Також Фокус писав про те, що в Китаї народилися рідкісні гігантські панди-близнюки. Понад 30 років знадобилося вченим, щоб зберегти цей вид — поява панд-близнюків дає надію на відновлення популяції.