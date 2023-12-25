"Порятунок" у пляшці: незнайомці стають причиною алкоголізму в деяких людей

Вживати алкоголь у громадських місцях або в компанії людей є нормою для багатьох, але нове дослідження показало, що людям, які почуваються в суспільстві, як не у своїй тарілці, загрожує розвиток алкоголізму.

Під час нещодавнього дослідження, проведеного в Університеті Іллінойсу Урбана-Шампейн, вчені з'ясували, як соціальне оточення впливає на наші звички до алкоголю, зокрема на людей, які страждають на соціальну тривожність. Як правило, коли люди відчувають тривогу в соціальних ситуаціях, вони частіше тягнуться до випивки, особливо в незнайомій обстановці. Дослідники вивчали цей феномен у реальних умовах за допомогою сучасних технологій, пише PsyPost.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Учасникам, які регулярно вживали алкоголь, видали спеціальний додаток для смартфона і шкірний монітор для вимірювання рівня алкоголю. Додаток у випадковому порядку просив їх сфотографувати навколишнє оточення і повідомити, з ким вони перебувають. Цей інноваційний метод дозволив дослідникам протягом тижня фіксувати ставлення учасників до алкоголю в різних соціальних ситуаціях.

У результаті вчені виявили, що ті, хто зазвичай почувається більш тривожно в оточенні інших, пили дедалі більше, чим менше знайомих людей було в їхньому оточенні. Уявіть собі вечірку, на якій ви знаєте лише одну людину, порівняно з сімейними зборами: у першій ситуації люди з підвищеною соціальною тривожністю могли б випити набагато більше. При цьому, це не стосувалося тих, у кого рівень соціальної тривожності був нижчим.

Це дослідження має велике значення для розуміння і розв'язання проблеми розладу, пов'язаного з вживанням алкоголю. Справа не тільки в тому, скільки людина п'є, а й у тому, де і з ким вона п'є. Це дослідження підкреслює важливість врахування соціального оточення під час вивчення поведінки, пов'язаної з вживанням алкоголю, і припускає, що допомога людям в управлінні соціальною тривогою може стати ключовою стратегією в запобіганні надмірному вживанню алкоголю.

Однак не можна не відзначити обмеження дослідження, включно з невеликою і відносно низькою групою учасників і труднощами, пов'язаними з фіксацією кожної соціальної взаємодії за допомогою фотографій. Незважаючи на ці обмеження, воно відкриває новий шлях до розуміння складного взаємозв'язку між нашим соціальним життям і поведінкою, пов'язаною з вживанням алкоголю. Воно вказує на необхідність більш тонких підходів до розв'язання проблеми вживання алкоголю, що враховують не тільки особистість людини, а й її соціальне оточення.

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем з алкоголем.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.