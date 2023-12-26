Позбутися гіпертонії: названо точну кількість необхідних щотижневих занять

Фізичні навантаження відіграють важливу роль у зміцненні нашого здоров'я, але недавнє дослідження виявило, що вони також допомагають регулювати наш тиск, запобігаючи безлічі захворювань.

Підтримка здоров'я серця — справа всього життя, і нещодавнє дослідження підкреслює важливість постійних фізичних вправ, особливо в період молодості та середнього віку, для профілактики високого кров'яного тиску, також відомого як гіпертонія. Це тихе, але широко поширене захворювання створює передумови для таких серйозних проблем зі здоров'ям, як інфаркти, інсульти і навіть недоумство, від яких страждають мільйони людей у всьому світі, пише ScienceAlert.

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Дослідження, в якому взяли участь понад 5100 дорослих людей, показало, що, хоча багато хто з них ведуть активний спосіб життя в підлітковому і трохи старшому віці, з часом фізична активність значно знижується. Таке зниження активності корелює зі зростанням гіпертонії, особливо в міру того, як люди переходять у вікову категорію 30-40 років.

Дослідження показує, що подвоєння рекомендованої нині кількості помірних фізичних вправ до п'яти годин на тиждень у ранньому віці значно знижує ризик розвитку високого кров'яного тиску. Це особливо ефективно, якщо підтримувати такий рівень активності до 60 років, заявляють учені.

Збільшення фізичної активності понад мінімальні норми є дієвим способом запобігання гіпертонії. Однак легше сказати, ніж зробити. Зміни в житті, включно з переїздами та сімейними обов'язками, як правило, скорочують вільний час і можливості для фізичної активності, особливо після закінчення школи.

По суті, це дослідження закликає переглянути наш підхід до рекомендацій щодо фізичних вправ, особливо наголошуючи на постійній, підвищеній фізичній активності, починаючи з молодого віку. Воно також наголошує на необхідності розробки більш інклюзивних, адаптованих стратегій, які допоможуть кожній людині вести більш здоровий спосіб життя, незважаючи на труднощі сучасного життя та індивідуальні нюанси організму.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося знайти метод лікування гіпертонії, що не вимагає приймати таблетки до кінця життя. Дослідники стверджують, що знайшли спосіб лікування найпоширенішого виду підвищеного кров'яного тиску.

Також Фокус писав про дієту, здатну знизити кров'яний тиск. Дослідники назвали дієту, яка здатна ефективно знизити високий кров'яний тиск і підтримувати його на рівні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.