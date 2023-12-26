Загадка Австралії: коли найбільший острів Землі став окремим континентом

Дослідники з'ясували, скільки часу знадобилося найменшому континенту планети, щоб стати самостійним після розпаду Пангеї.

Австралія є найменшим континентом Землі, але водночас являє собою найбільший острів на планеті. Однак вона зовсім не завжди була такою ізольованою. Раніше вчені вже з'ясували, що Австралія була частиною суперконтиненту Пангея, пише Live Science.

У новому дослідженні команда з Університету Аделаїди в Австралії зосередилася на розумінні того, скільки часу знадобилося найбільшому острову Землі, щоб стати окремим континентом, після того, як суперконтинент Пангея розпався близько 200 мільйонів років тому.

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Сьогодні континентальна територія Австралії становить близько 3700 кілометрів з півночі на південь і близько 4000 кілометрів зі сходу на захід. Дослідження 2014 року також показало, що на території Австралії площею 7,69 мільйона квадратних кілометрів знаходиться найдавніший матеріал земного походження: вчені виявили тут кристали циркону віком близько 4,4 мільярда років.

За словами геолога з Університету Аделаїди, Алана Коллінза, більш ранні дослідження також показали, що найстаріші частини Австралії є трьома шматками породи розміром з континент, які також називають кратонами:

кратон Північної Австралії;

кратон Південної Австралії;

кратон Західної Австралії.

Водночас "молодша" східна частина Австралії являє собою гірські породи, що утворилися на краю найдавніших регіонів континенту близько 500 років тому.

За словами Коллінза, суперконтинент Пангея раніше був частиною іншого суперконтиненту, відомого як Гондвана, від якого відокремився близько 200 мільйонів років тому. Вчені припускають, що це сталося через те, що океанічна кора занурилася і ковзнула під південні та східні околиці Азії, а потім занурилася вглиб надр Землі. Далі океанічна кора потягнула за собою іншу частину тектонічної плити, внаслідок чого східна Гондвана з плином часу втрачала все більшу кількість частин.

Близько 130 мільйонів років тому Австралія й Антарктида відокремилися від Гондвани єдиним блоком. Вчені вважають, що це сталося внаслідок занурення в надра Землі тектонічної плити на схід від цього блоку.

За словами геолога із Сіднейського університету Патріс Рей, Нова Зеландія, так само як і Австралія та Антарктида, також була частиною цього блоку, але відкололася від нього близько 100 мільйонів років тому. Це сталося, як вважають вчені, через сильну вулканічну активність. Зрештою, близько 35 мільйонів років тому Австралія відокремилася від Антарктиди і стала окремим континентом і відійшла на північ від останньої.

За словами Коллінза, саме цей момент послужив стартом для утворення Південного океану, який нині омиває Антарктиду. До слова, вчені зазначають, що Австралія, по суті, все ще перебуває в русі: найбільший острів Землі дрейфує у Світовому океані зі швидкістю близько 7 сантиметрів на рік. Крім того, найменший континент планети також є найшвидше рухомою тектонічною плитою у світі.

Вчені також вважають, що вже через 20-30 мільйонів років Австралія, ймовірно, "обжене Східну Азію". Дослідники також вважають, що щойно Австралія зіткнеться з Азією, її час як окремого континенту, ймовірно, підійде до кінця.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили гігантську структуру під Австралією: це призвело до масового вимирання.